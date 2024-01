Dua Lipa posa per la cover di Rolling Stone

Musica

Musica, le migliori canzoni del 2023: da Billie Eilish a Troye Sivan

Variety ha stilato la classifica delle migliori canzoni del 2023. Sessantasei brani hanno ottenuto un posto nella lista che ha visto Billie Eiliish conquistare il gradino più alto del podio con la canzone What Was I Made For?

Al secondo posto troviamo Not Strong Enough della girl band boygenius, medaglia di bronzo per First Person Shooter di Drake e J.Cole. Quarta posizione per la stella del pop Dua Lipa che ha fatto ballare tutti con Dance the Night