Bono, The Edge, Larry Mullern Jr. e Adam Clayton hanno regalato uno spettacolo straordinario. Immagini e video degli show stanno facendo il giro dei social

Uno show che potrebbe aprire a un nuovo modo di fare concerti. Venerdì 29 settembre il gruppo rock irlandese ha dato il via a U2:UV Achtung Baby Live at Sphere di Las Vegas. Nella serie di concerti, in programma fino a dicembre, gli U2 sono protagonisti di uno spettacolo senza precedenti grazie a una strabiliante struttura tecnologica in grado di regalare un’esperienza immersiva agli spettatori.

u2, le immagini degli show In queste ore tantissime persone presenti alle prime due date della residency degli U2 stanno condividendo foto e video per raccontare lo spettacolo incredibile offerto da Bono, The Edge, Larry Mullern Jr. e Adam Clayton. La peculiarità della struttura a forma sferica è la superficie completamente ricoperta di led che propone foto, video e giochi di luce durante le esibizioni del gruppo. approfondimento U2, fuori Atomic City. Bono: "È una canzone d'amore per il pubblico"

Le immagini dello show hanno conquistato i social creando grande curiosità nel pubblico, lo spettacolo potrebbe aprire a una nuova esperienza musicale. approfondimento U2, nuovo brano in un live a sorpresa a Las Vegas: Atomic City. VIDEO

In occasione dell’avvio dei concerti, gli U2 hanno pubblicato il brano Atomic City, un omaggio alla città che li ospita in questi mesi; il termine veniva utilizzata per riferirsi a Las Vegas negli anni ’50. Parallelamente, il gruppo ha distribuito anche il videoclip della canzone, girato dove più di trentasei anni fa venne realizzato quello di I Still Haven't Found What I'm Looking For, brano estratto dall’album The Joshua Tree. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

In oltre quarant’anni di carriera gli U2 si sono affermati tra i grandi pionieri del rock, tra i brani più iconici With or Without You, Everlasting Love, One, Beautiful Day, Vertigo ed Every Breaking Wave.

