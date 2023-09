U2, nuovo brano in un live a sorpresa a Las Vegas: Atomic City. VIDEO

Bono e soci hanno suonato un nuovo brano durante un concerto tenutosi in una strada di Las Vegas. Si tratta probabilmente di riprese per un videoclip della nuova canzone, intitolata “Atomic City” e prodotta da Steve Lillywhite. La città del Nevada è rimasta sorpresa da questo evento inaspettato. Sul palco del live che si è tenuto la notte scorsa c'era anche Larry Mullen, il batterista storico della band irlandese che è reduce da un'operazione alla schiena



Gli U2 hanno sorpreso tutti quanti con l'esibizione live in cui hanno suonato una nuova canzone durante un concerto a sorpresa a Las Vegas, tenutosi la notte scorsa (sabato 16 settembre 2023).

Bono e soci hanno suonato un nuovo brano intitolato Atomic City e l’hanno fatto in una strada di Las Vegas, sotto l'occhio vigile di parecchie telecamere. Probabilmente si tratta delle riprese per il videoclip della canzone, il cui titolo si ricollega all’espressione con cui veniva chiamata la città del Nevada durante l'era atomica. Il brano è prodotto da Steve Lillywhite e per questa esibizione ha visto salire sul palco anche Larry Mullen, il batterista storico della band irlandese che è reduce da un'operazione alla schiena. Benché Mullen sia stato presente per suonare Atomic City in questo contesto, abbia lavorato con Bono e gli altri nel sud della Francia e, di recente, presso gli studi LAFX e Sound City Studios di Los Angeles, non prenderà parte ai 25 concerti della residenza di Las Vegas, nei quali verrà sostituito da Bram van den Berg. Il membro dei Krezip prenderà il posto del fondatore della band finché quest’ultimo non sarà in grado di tornare in pianta stabile a far parte degli U2 (per via dell'intervento chirurgico alla schiena).

Il motivo per cui è molto probabile che il concerto a sorpresa organizzato per le strade di Las Vegas sia finalizzato al videoclip della canzone è collegato al fatto che il gruppo irlandese ha interpretato più volte lo stesso brano, mentre le telecamere documentavano il tutto.

La location precisa scelta per live e presunto video è Fremont Street, una strada non lontana dal luogo in cui nel 1987 la band registrò il videoclip di I Still Haven’t Found What I’m Looking For.

Una folla di fan entusiasti della gradita sorpresa è stata allietata da numerose interpretazioni del brano. In fondo a questo articolo potete guardare alcuni dei video che in queste ore stanno popolando la rete, ritraendo gli U2 mentre suonano sul palco installato a Fremont Street a Las Vegas.

Atomic City, l’espressione con cui negli anni Quaranta era definita Las Vegas Il titolo della canzone degli U2 cita l’espressione con cui Las Vegas veniva definita negli anni Quaranta. Questo soprannome era stato dato alla città del Nevada dalla Camera di Commercio di Las Vegas al fine di attirare maggior turismo. Infatti in quegli anni il fungo atomico era qualcosa che suggeriva modernità, tecnologia, progresso e potere, motivo per cui una città da cui si poteva vedere in lontananza il fungo e le esplosioni durante i test atomici era qualcosa di positivo, anche se oggi ci risulta assurdo da credere. Eppure in quegli anni nacque un fenomeno stranissimo, quello del "turismo atomico": negli anni '50 i test atomici attirarono tantissimi spettatori curiosi, con tanto di calendari distribuiti ai turisti per comunicar loro date, orari e luoghi migliori della città per osservare l'esplosione in lontananza.

Las Vegas si trovava infatti nelle vicinanze del sito di test nucleari del Nevada Test Site (ora conosciuto come Nevada National Security Site), dove il governo degli Stati Uniti ha condotto numerosi test atomici e nucleari. Questi test facevano parte del programma di sviluppo delle armi nucleari degli Stati Uniti durante la Guerra Fredda. La vicinanza di Las Vegas a queste attività le ha conferito un'associazione con le armi atomiche e nucleari.

Oltre ad Atomic City, tra i soprannomi affibiati a Las Vegas c’è anche quello di Sin City (che significa Città del Peccato) per via della sua reputazione come luogo di divertimento, gioco d'azzardo e vita notturna e per il suo atteggiamento più liberale rispetto ad altre città degli Stati Uniti. Chissà se la canzone degli U2 vuole porre l'accento proprio sul fatto che il più grande peccato dell'umanità sia stato proprio quello di creare l'atomica, legando così le due espressioni, quella di Atomic City e di Sin City…

Del resto parliamo di un gruppo musicale che da sempre considera la bomba atomica una tematica importante, con un messaggio altrettanto fondamentale da veicolare con la loro musica. Basti pensare che nel 2004 è uscito l’undicesimo album in studio degli U2 intitolato How to Dismantle an Atomic Bomb (che significa “come smantellare una bomba atomica”).

Larry Mullen torna per l'occasione a sedersi sullo sgabello della batteria Alle riprese del video ha partecipato anche il batterista Larry Mullen, il quale come sappiamo all'inizio del 2023 è stato sottoposto a un delicato intervento alla schiena. Tuttavia Mullen non si esibirà durante i 25 concerti della residenza di Las Vegas degli U2, come è stato comunicato dalla band. Questa nuova canzone di cui stanno (forse) preparando il videoclip probabilmente verrà suonata durante gli spettacoli previsti presso la Sphere di Las Vegas. Secondo alcune indiscrezioni del portale U2 Songs, la canzone potrebbe essere pubblicata come singolo il prossimo 29 settembre, in contemporanea con il lancio dello show allo Sphere. “Non ci sono comunque ancora informazioni ufficiali”, sottolinea in queste ore il magazine Billboard.

Era dal 2019 che gli U2 al completo non suonavano live Bono ha presentato la canzone dicendo: "Questa è la prima mondiale di Atomic City, un pezzo nel solco della tradizione del rock 'n' roll degli anni 70 tardo post punk, se siete interessati, una cosa alla Blondie, o tipo Clash”. Queste sue parole suonano anche un po' ironiche, come se Bono stesse scherzando sul fatto che lui e i suoi colleghi traggono ispirazione da moltissime e varie fonti.

Durante il concerto speciale, The Edge ha indossato una giacca di pelle nera con il logo scritto a mano di Achtung Baby sul retro, mentre Larry Mullen portava una maglietta dei Ramones e Adam Clayton era vestito con una tuta grigia.

Questo concerto a Las Vegas improvvisato per strada (con improvvisato si fa per dire, dato che chiaramente non è stato improvvisato a livello di organizzazione, ma anzi è stato programmato fin nel minimo dettaglio) è importantissimo perché segna il ritorno live degli U2 al completo dal 2019, anno a cui risale l'ultimo live tour della band. Per essere precisi, l'ultima esibizione di tutti i componenti del gruppo su un palco risale al dicembre 2019, quando si concluse in India il tour di The Joshua Tree.



Per quanto riguarda il dettaglio della giacca di pelle di The Edge, dove troviamo scritto a mano "Achtung Baby", non si tratta certo di un particolare senza importanza: lo show che si terrà a Las Vegas, infatti, si chiama U2:UV Achtung Baby Live at the Sphere ed è stato pensato per celebrare l’album Atchung Baby, uscito nel 1991. I concerti si terranno nella cosiddetta “nuova residenza” degli U2: una sfera costruita vicino il Venetian Resort di Paradise. Lo Sphere rimarrà in funzione fino al 16 dicembre e vedrà gli U2 esibirsi probabilmente anche con la loro nuova canzone dedicata a Las Vegas. Gli U2 – dopo la recente pubblicazione di Songs of Surrender – saranno il primo gruppo a esibirsi in questa location.



