U2 Songs of Surrender, la recensione del nuovo album

Non è una collezione né un best of è un nuovo vestito. I 40 brani di Songs of Surrender, il nuovo lavoro degli U2 in uscita il 17 marzo è una antologia che raccoglie brani tra i più importanti della band irlandese, ri-registrati e ri-immaginati per il 2023. L'album è frutto delle sessioni di studio registrate negli ultimi due anni ed è stato curato e prodotto da The Edge e vede la band rileggere alcune delle canzoni più celebrate della loro carriera ultra-quarantennale tra cui With Or Without You, One, Beautiful Day, Sunday Bloody Sunday e Invisible. Il risultato è registrazioni nuove di ogni brano, inclusi gli arrangiamenti e in alcuni casi nuovi testi. Le nuove 40 canzoni saranno raccolte in quattro album separati ognuno dei quali prende il nome di uno dei componenti della band.

approfondimento U2, compie 40 anni il disco War. Tutto quello che c'è da sapere E' un vero viaggio nel tempo Songs of Surrender, canzoni di resa. Che se le trasformiamo in canti di arrendevolezza assumono un significato più romantico. Il primo capitolo è One e credo che non poteva andare diversamente. Ho ascoltato due volte le 40 canzoni per provare a raccontarvele e due da brivido sono

All I want is you e With o without You (con un incipit elettronico) dove la voce si fa flautata e la chitarra diventa una carezza. Ci sono pezzi bellissimi come Ordinary Love e Dirty Day, ma non sono i soli, dove sembra che gli U2 vogliano fare pace con la parte più rivida di se stessi, vogliano scarnificare una carriera lunga oltre quattro decenni e renderla trasparente. City of blinding Lights parte col pianoforte e lentamente cresce ma restando a distanza dall'originale. Ascoltare la nuova versione di Walk on Ukraine oggi, con quello che sta accadendo in quel paese, è struggente. Sentite cosa scrissero gli U2 nel 2000, esattamente 23 anni fa: "E se la luce del giorno sembra lontana, e se il tuo cuore di vetro dovesse spezzarsi, e per un secondo torni indietro, Oh no, sii forte, Cammina, cammina, Quello che hai non possono rubarlo, no, non possono nemmeno sentirlo, Cammina, cammina, Stai al sicuro stanotte". In queste parole c'è tutto l'orgoglio di un popolo. La chitarra elettrica che apre, e accompagna, Two Hearts beat as One, sembra quasi una intrusa nell'economia di un'opera prettamente acustica, un'ombra di punk in un mondo di (neo)ballad. Stuck in a Moment You can't get out of sembra la sintesi finale, il titolo è eloquente, bloccato in un momento dal quale non puoi uscire. Che Songs of Surrender sia il grimaldello che per uscire da quel momento? Forse sì, anche se sono pronto a scommettere che c'è chi dirà che hanno rinnegato il Rock e la loro storia. Io mi limito a chiosare che è un grande disco e che è coraggio e non vigliaccheria far evaporare un po' di naftalina da certi "abiti" che da anni vivono negli armadi delle nostre anime!

approfondimento I Rolling Stones, Pink e gli U2 si esibiranno a Wembley per l'Ucraina SONGS OF SURRENDER TRACKLIST

Side 1 – The Edge 1. One 2. Where The Streets Have No Name 3. Stories For Boys 4. 11 O' Clock Tick Tock 5. Out Of Control 6. Beautiful Day 7. Bad 8. Every Breaking Wave 9. Walk On (Ukraine) 10. Pride (In The Name Of Love)



Side 2 - Larry 1. Who’s Gonna Ride Your Wild Horses 2. Get Out Of Your Own Way 3. Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of 4. Red Hill Mining Town 5. Ordinary Love 6. Sometimes You Can’t Make It On Your Own 7. Invisible

8. Dirty Day 9. The Miracle Of Joey Ramone 10. City Of Blinding Lights



Side 3 - Adam 1. Vertigo 2. I Still Haven’t Found What I’m Looking For 3. Electrical Storm 4. The Fly 5. If God Will Send His Angels 6. Desire 7. Until The End Of The World 8. Song For Someone 9. All I Want Is You 10. Peace On Earth



Side 4 - Bono 1. With Or Without You 2. Stay 3. Sunday Bloody Sunday 4. Lights Of Home 5. Cedarwood Road 6. I Will Follow 7. Two Hearts Beat As One 8. Miracle Drug 9. The Little Things That Give You Away 10. 40



Songs of Surrender sarà disponibile nei seguenti formati: formato digitale 40 tracce, Cd Standard (16 tracce), CD Deluxe (20 tracce), 4 CD Boxset, 4 Lp Boxset, Edizione 2 LP Nero (20 tracce) e Edizione Limitata 2 LP Silver (20 tracce).