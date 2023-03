I Rolling Stones, Pink e gli U2 si esibiranno a Wembley per l'Ucraina

È in corso di organizzazione un grande concerto benefico a Wembley la prossima estate, che vedrà protagoniste star primarie della musica mondiale del calibro di Rolling Stones, Pink e U2 . Sono loro i nomi di richiamo del Live Aid che si terrà il 24 giugno a sostegno dell’Ucraina . Quello che si sta organizzando è un grande concerto di livello mondiale, un evento straordinario che avrà un’eco enorme e che si prevede verrà seguito da milioni di persone. Sono In migliaia già si stanno interessando per effettuare l’acquisto del ticket per essere presenti allo stadio di Wembley per il concerto.

L’evento di Wembley

L’obiettivo del concerto vuol essere quello di mettere pressione a Vladimir Putin per cessare le ostilità in Ucraina, un Paese ormai distrutto dalla furia della guerra che va avanti ormai da oltre un anno e non dà segni di sospensione o di pace. Come riferisce The Sun, la data individuata per il concerto è il prossimo 24 giugno e l’evento è stato ribattezzato Lviv Aid, in onore della città di Leopoli, sul confine polacco. Un gioco di parole che vuole essere un simbolo di inclusività per tutte le città dell’Ucraina che sono sotto il tiro dei missili russi da tanto tempo. Il concerto verrà trasmesso in tutto il mondo, probabilmente grazie a uno dei tanti broadcaster che operano in streaming, ma ancora non è stato annunciato quale sia la piattaforma preposta. Si vuole mandare un forte messaggio a Putin, dimostrargli che il pianeta vuole la pace e non vuole vedere ancora le immagini di devastazione che arrivano dall’Ucraina. Difficile dire se funzionerà, o meglio, è improbabile che il presidente della Russia si lascerà convincere da questo evento, però resta comunque un modo per raccogliere fondi in favore della popolazione ucraina.