U2, Bono e The Edge cantano con la band ucraina Antytila

I due componenti della band irlandese si sono esibiti in concerto all'Electric Brixton di Londra il 26 febbraio 2023, chiamando sul palco verso la fine del live il gruppo ucraino degli Antytila (che abbiamo ascoltato suonare sul palco dell'Ariston all’edizione del Festival da poco conclusasi). Con loro hanno eseguito il brano "Mothers of the Disappeared"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo I due componenti e fondatori degli U2, Bono e The Edge, si sono esibiti in concerto all'Electric Brixton di Londra due giorni fa (domenica 26 febbraio 2023) chiamando sul palco la band ucraina degli Antytila per suonare assieme a loro il gran finale dello show. Il gruppo è una delle più famose formazioni pop-rock dell'Ucraina. Si tratta della band che nelle scorse settimane abbiamo ascoltato anche sul palco dell'Ariston, nell'esibizione che ha seguito la lettura del messaggio del presidente ucraino Zelensky da parte di Amadeus. Dopo aver suonato al Festival di Sanremo 2023, gli Antytila sono partiti per un tour europeo che toccherà Londra, Parigi e Berlino. Nella capitale inglese non hanno perso l'occasione di far sentire la propria voce amplificandola con un megafono potente come quello che rappresenta simbolicamente il leader degli U2. Bono infatti non è soltanto uno dei più famosi musicisti viventi ma è anche un noto attivista per i diritti umani, una persona che da decenni si batte per aiutare i popoli in guerra e per salvare la gente dalla fame e dalla devastazione. Bono e The Edge hanno chiamato gli Antytila sul palco dell’Electric Brixton verso la fine del loro concerto, invitandoli a eseguire assieme a loro la toccante canzone Mothers of the Disappeared, undicesima e ultima canzone dell'album The Joshua Tree degli U2 (uscito nel 1987 e recentemente rimasterizzato). Il ricavato della performance verrà utilizzato per la raccolta fondi per gli aiuti umanitari in Ucraina. Bono e The Edge avevano già suonato con la band nel 2022, esibendosi presso la stazione della metropolitana Khreshchatyk, a Kiev, in Ucraina (a cui si riferisce la fotografia che trovate nel visore di questo articolo). In fondo a questo articolo trovate le foto dell'esibizione degli U2 assieme alla band Ucraina degli Antytila, condivise sui profili dei social network di entrambe le band.

Bono: “Vogliono la pace. Ma non vogliono la pace senza libertà”



approfondimento

U2 in concerto nel 2023, l'annuncio durante il Super Bowl

Presentandoli sul palco, il frontman degli U2 ha voluto chiarire il motivo per cui quei musicisti ucraini si trovavano lì: “Questo è ovvio. Questi musicisti non vogliono andare in guerra. Queste persone non vogliono andare in guerra”, ha premesso Bono. “Vogliono la pace. Ma non vogliono la pace senza libertà”, ha precisato.

“Non litigare mai con qualcuno che è pronto a perdere tutto. Non farei mai casini con gli ucraini! Quindi vogliamo dire che questa non è solo una guerra per il territorio o la sovranità, è una guerra per la decenza e la dignità, per affrontare il dominio e l'oscurità. E vogliamo che la decenza e la dignità vinca per tutti noi, ed è per questo che siamo qui”, queste le parole d’effetto del cantante irlandese.

Una bandiera con il mash up delle bandiere inglese e ucraina e con la scritta “I Stand with the Ukraine” è stata vigorosamente sventolata da parte di uno spettatore in pleatea durante il concerto, come si può osservare nelle foto condivise sui social network degli U2 e degli Antytila.