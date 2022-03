Band ucraina Antytila chiede a Ed Sheeran di suonare da remoto da Kiev

Il gruppo pop rock del Paese attaccato dalla Russia ha pubblicato un video su TikTok diventato virale. Si tratta di un appello al famoso cantautore britannico, a cui chiedono di unirsi. Vorrebbero esibirsi “sotto le bombe” e suonare con un collegamento digitale durante l'evento di beneficenza inglese del 29 marzo, Concert For Ukraine

La band ucraina Antytila ha chiesto a Ed Sheeran di potersi esibire assieme a lui collegandosi da remoto da Kyev per partecipare all'evento di beneficenza Concert For Ukraine.



Il gruppo pop rock del Paese attaccato dalla Russia, molto celebre nella propria nazione, ha pubblicato un video su TikTok diventato virale. Si tratta di un appello al famoso cantautore britannico, a cui chiedono se possono unirsi per esibirsi "sotto le bombe”. Vorrebbero suonare con un collegamento digitale all'evento di beneficenza inglese Concert For Ukraine.



Il concerto si terrà il 29 marzo alla Resorts World Arena di Birmingham, in Inghilterra. Si tratta di un evento benefico i cui profitti verranno devoluti al popolo ucraino.

Sheeran è pronto a salire sul palco assieme a tantissimi altri colleghi. E, forse quindi, con lui ci saranno virtualmente gli ucraini Antytila. Tutto dipende da Sheeran: coglierà l'invito della band? Il New York Post, una delle prime testate giornalistiche che ha dato la notizia, ha contattato i rappresentanti di Ed Sheeran per avere un commento. Vi aggiorneremo nelle prossime ore.



Ciò che vorrebbero mostrare al mondo gli Antytila è la loro partecipazione al concerto di Birmingham suonando sotto le bombe. Qualcosa di atipico, mai visto né sentito prima che senz'altro sarebbe molto forte.



Potete guardare il videomessaggio che la band ucraina ha rivolto a Ed Sheeran nel video che trovate in fondo a questo articolo.



Il videomessaggio della band Ucraina

«Ciao Ed Sheeran, saluti da Kiev! Vorremmo proporti di fare un collegamento in diretta tra Kiev e Birmingham con gli Antytila ​​che si uniscono al concerto da remoto», scrivono nei sottotitoli a corredo del loro video indirizzato al musicista britannico trentunenne.



La clip mostra i tre membri del gruppo pop rock che indossano uniformi militari. Si trovano fuori da un edificio distrutto dal conflitto. Il loro messaggio vuole ringraziare il Regno Unito per il sostegno che sta dando all'Ucraina.



«Non abbiamo paura di suonare sotto le bombe. Attraverso la musica vogliamo mostrare al mondo che l’Ucraina è forte e libera. Lotteremo e canteremo per la vittoria davanti a tutto il mondo che ci sostiene. Il 29 marzo saremo pronti».

Come moltissimi altri loro connazionali, questi musicisti hanno deposto gli strumenti e si sono uniti alle forze armate del proprio Paese per difenderlo dall'invasione russa. «In tempo di pace, i nostri concerti riempivano gli stadi. La guerra ha cambiato le nostre vite e ora combattiamo con le armi contro gli occupanti russi. Ringraziamo voi e tutto il popolo britannico per il sostegno. Credetemi, vi siamo grati, e lo ricorderemo sempre, sempre», hanno dichiarato gli artisti nel loro post.



Le star che si esibiranno al Concert For Ukraine

Oltre a Ed Sheeran, sul palco dell'evento benefico inglese intitolato Concert For Ukraine si alterneranno tantissimi altri nomi delle sette note, inglesi e non solo.



Camila Cabello, Snow Patrol, Emeli Sandé, Becky Hill, Nile Rodgers, Gregory Porter, Tom Odell e The Manic Street Preachers sono solo alcuni degli artisti e delle band che si esibiranno.



La Spice Girl Emma Bunton, Marvin Humes e Ronan Kemp condurranno lo show, che verrà trasmesso su ITV.

Sarà uno speciale live che durerà due ore. I biglietti per assistere allo show sono stati messi in vendita all'inizio di questa settimana.

Il ricavato verrà devoluto per gli aiuti umanitari all'Ucraina, al comitato di emergenza per i disastri. L'organizzazione fornisce generi di prima assistenza, cibo, acqua, riparo e assistenza medica ai rifugiati in Ucraina. Anche i profitti pubblicitari e di sponsorizzazione di ITV, la rete britannica che trasmette il concerto, saranno devoluti al fondo di soccorso.



Le parole di Emeli Sandé

La cantautrice britannica soul e R&B Emeli Sandé parteciperà come artista sul palco del Concert For Ukraine.



"Canterò per cercare di aiutare ogni essere umano innocente costretto a fuggire dalla propria casa e in solidarietà con coloro che sono discriminati a livello razziale anche all'interno di questa crisi umanitaria", ha affermato Sandé in una dichiarazione. “A nessuno dovrebbe essere negato l'accesso ai soccorsi, agli aiuti e al diritto di attraversare il confine per mettersi in salvo, e sono lieta di avere la possibilità di sostenere l'appello del Dec per aiutare tutte le persone la cui vita è stata colpita dal conflitto", ha proseguito la cantante inglese.



La cantante e attrice cubana naturalizzata statunitense Camila Cabello sarà presente all'evento benefico. Ha dichiarato che il suo "cuore si sta spezzando" per il popolo ucraino. "Abbiamo tutti la responsabilità [di aiutare", ha aggiunto la star di Cenerentola. "Uno dei maggiori bisogni è ottenere fondi per le organizzazioni che possono servire direttamente queste comunità, quindi stiamo concentrando i nostri sforzi per farlo il più rapidamente possibile", ha aggiunto Camila Cabello.



Ecco il videomessaggio che la band ucraina ha rivolto a Ed Sheeran.