Kyiv Calling, band punk ucraina riscrive London Calling dei Clash

Si intitola Kyiv Calling ed è un rifacimento del celebre brano del 1979 scritto dai Clash, l'intramontabile London Calling. La riscrittura del testo è a opera di una band punk di Leopoli, i Beton (parola che in ucraino significa “concreto”). Il motivo della sostituzione della parola Londra che campeggiava nella canzone del gruppo britannico è chiaramente un appello al mondo intero, con un aggiornamento del pezzo e di ciò che accade oggi. La capitale del Paese attaccato dalla Russia, Kiev, diventa la nuova Londra, con riferimento all'emergenza contemporanea. "Kyiv calling to the whole world... come out of neutrality you boys and girls" (Kiev chiama il mondo intero...uscite dalla neutralità ragazzi e ragazze), si ascolta nella versione dei Beton. Questo gesto si propone come un appello a tutto il mondo, un S.O.S. a chiare lettere finalizzato a raccogliere schieramenti da parte delle nazioni perché si alleino con l'Ucraina contro l'invasore, ossia la Russia. È una vera e propria chiamata alle armi, per la quale gli ucraini Beton sarebbero stati autorizzati dagli stessi Clash.

La citazione dei Clash

Il grido si rifà al medesimo urlo dei punk-rocker targati Londra. Capitanati da Joe Strummer, negli anni Settanta i Clash si riferivano alla situazione relativa ai conflitti sociali nel Regno Unito e al terrore nucleare. Quest'ultimo era a seguito dell’incidente di Three Mile Island, una parziale fusione del nocciolo avvenuto nella centrale nucleare sull'omonima isola nella Contea di Dauphin, in Pennsylvania, il 28 marzo del 1979. È ricordato come il più grave incidente nucleare avvenuto su suolo americano e ha causato il rilascio di piccole quantità di gas radioattivi e di iodio radioattivo nell'ambiente.



Nella canzone Kyiv Calling si ascoltano anche le parole: “L’età del ferro sta arrivando, il sipario sta calando”.



Quando nel 1979 i Clash scrissero il brano originale, erano in tour in giro per il mondo. Quello era un altro momento di instabilità sia per il loro Paese sia a livello internazionale.

Oltre all'incidente nucleare di cui abbiamo parlato prima, anche la crisi degli ostaggi in Iran e la perdita di petrolio della piattaforma Ixtoc 1 nel Golfo del Messico hanno rotto la stabilità mondiale. Nel Regno Unito, invece, le politiche economiche intraprese dal governo di Margaret Thatcher erano state la causa di un aggravarsi della situazione degli strati sociali più deboli, già duramente colpiti dagli effetti della crisi energetica.

In questo contesto, Joe Strummer ha scritto una canzone le cui parole affrescavano il caos che circondava la Gran Bretagna. L'espressione "London Calling" riecheggia un vecchio slogan della radio BBC, un claim che diceva: “This is London calling …”. Era la frase che si ascoltava nei Paesi occupati durante la seconda guerra mondiale; Strummer e soci l’hanno estrapolata da quel contesto calandolo in un nuovo scenario, quello di un futuro distopico (che si sta rivelando altamente reale, non una mera distopia, purtroppo per noi tutti) in cui il mondo viene soggiogato dal terrore della guerra nucleare.



A proposito del testo di quella hit dei Clash, il frontman della band disse: "Sentivamo di lottare per non scivolare giù per un pendio o qualcosa del genere, afferrandoci con le unghie. E non c'era nessuno lì ad aiutarci”. Queste le parole di Joe Strummer.