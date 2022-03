Morto per i bombardamenti Artyom Datsishin, ballerino di Kiev

È morto Artyom Datsishin, il primo ballerino dell'Opera di Kiev. La star dell'Opera Nazionale dell'Ucraina è spirata ieri, giovedì 17 marzo, nell’ospedale della capitale dove era stato trasportato a causa delle gravi ferite riportate durante i bombardamenti della città di Kiev da parte dell'esercito russo. Artyom Datsishin, 43 anni, si trovava in ospedale in condizioni critiche da quasi tre settimane. L'artista era stato ferito nella capitale ucraina due giorni dopo l'inizio dell'invasione russa. "Il 26 febbraio è stato colpito dall'esercito russo", ha detto alla stampa la sua amica Tatyana Borovik. "Era gravemente ferito ed è morto in ospedale”, come riporta l’Evening Standard. Datsishin aveva interpretato i ruoli principali ne Il lago dei cigni, Lo schiaccianoci, La bella addormentata nel bosco, Giselle e Romeo e Giulietta. Ha fatto numerose tournée sia in Europa sia negli Stati Uniti. Il suo stile di danza era unico nel suo genere: un eccezionale mix di espressività di stampo accademico, euforia di tipo romantico unita a una profondità psicologica davvero incredibile. Il suo funerale si è tenuto oggi a Kiev.

Ha interrotto bruscamente i rapporti ed è tornato a New York. Secondo il New York Times, Ratmansky avrebbe deciso di andarsene il giorno in cui il presidente russo Vladimir Putin ha incominciato l’invasione dell'Ucraina. Non è sicuro di quando tornerà al Bolshoi per finire la produzione: "Dubito che ci andrei se Putin fosse ancora presidente", ha detto al New York Times.

Alexei Ratmansky, il coreografo russo (nato a San Pietroburgo) ed ex direttore artistico del Bolshoi Ballet, ha espresso tutta la sua indignazione e tanta rabbia. Ratmansky è uno dei più grandi nomi del balletto di Mosca, ex ballerino e oggi coreografo di fama internazionale. Dopo essere stato dal 2004 al 2008 il direttore del balletto Bolshoi, dall'aprile 2014 l'artista risiede negli Stati Uniti e fa parte dell’American Wallet Theater. Circa dodici ore fa Alexei Ratmansky ha postato sui suoi profili dei social network un messaggio in cui esprime il suo “dolore insopportabile”. Sulla sua pagina di Facebook si leggono le parole: “Artyom Datsishin, il primo ballerino della National Opera House of Ukraine è morto oggi nell'ospedale di Kiev a causa delle ferite ricevute il 26 febbraio, quando è finito sotto il fuoco dell'artiglieria russa. Era un eccezionale ballerino amato dai suoi colleghi. Dolore insopportabile”. Il Bolshoi aveva subito un'altra brusca partenza quando proprio lui, Alexei Ratmansky, ha smesso di lavorare a un balletto a cui stava lavorando a Mosca nelle settimane precedenti l’inizio dell’invasione dell’Ucraina.

Primo ballerino italiano, coreografo e direttore artistico della Compagnia di Balletto del Teatro San Carlo di Napoli, Giuseppe Picone ha espresso il suo cordoglio sui suoi account social. Su Facebook ha raccontato di quando, nel 2006, incontrò per la prima volta Artem Datsishin. “Nel 2006 fui invitato all' Opera di Kiev per un Gran Galà di Danza e alla lezione di riscaldamento, prima dello spettacolo, c'era anche Artem Datsishin, Primo Ballerino della compagnia dalla figura elegante e una tecnica molto solida. Dopo essere stato ferito il 26 febbraio, oggi è morto in ospedale. Non ho parole per le atrocità che sta subendo il popolo ucraino. Che gli angeli danzanti ti accolgano in paradiso”, ha scritto Picone.

Sono moltissimi i nomi del balletto che sono passati dal palco al campo di battaglia. Parecchi ballerini hanno preso le armi e molti altri si stanno schierando senza armarsi ma lasciando il proprio lavoro con le principali compagnie russe, come segno di protesta contro l'assalto all'Ucraina deciso da Putin. Un esempio di metamorfosi che hanno trasformato un elegante principe del balletto che danza a mezz'aria in magnifici balzi in un per lui inedito soldato che si arma per difendere il proprio Paese? Lo si può vedere nelle recenti fotografie del ballerino ucraino Oleksii Potiomkin. Gli scatti pubblicati pochi giorni fa su Twitter affiancano il “vecchio” Oleksii Potiomkin, artista del balletto, a quello che possiamo definire l’Oleksii Potiomkin di oggi, ossia un soldato che difende la propria nazione e il proprio popolo. Lo si vede in un'immagine dove è in piedi nella neve, mentre indossa una divisa militare e porta un'arma. Natalia Antonova, giornalista di Washington che ha pubblicato sui social network quelle foto, ha scritto nella didascalia a corredo: “Il ballerino si è unito. Come molte persone di ogni ceto sociale in Ucraina". Il suo post, datato 2 marzo, è stato condiviso oltre 25.000 volte in rete. Potiomkin è il primo ballerino della compagnia di balletto dell'Opera Nazionale dell'Ucraina di Kiev. Ha ricevuto una grande onorificenza durante la sua carriera artistica, guadagnandosi il titolo di "artista onorato dell'Ucraina". “A questo punto [dell’anno] in qualsiasi normale stagione primaverile si troverebbe in uno studio a provare i ruoli principali, ad esempio, ne Il lago dei cigni o Giselle. Inutile dire che nulla di tutto ciò sta accadendo ora. Poiché la guerra in Ucraina sta costringendo il mondo a rivalutare radicalmente le sue azioni e le sue alleanze, gli artisti non sono immuni. Un certo numero di ballerini stanno prendendo decisioni drastiche che alterano la carriera e alcuni si trovano, come Potiomkin, in situazioni pericolose per la vita”, scrive la giornalista Sarah L. Kaufman in un articolo pubblicato sul Washington Post l’11 marzo, dal titolo “From stage to battlefield: Some ballet dancers have taken up arms” (tradotto: "Dal palco al campo di battaglia: alcuni ballerini hanno preso le armi"). Tra i ballerini di cui parla Kaufman, c'è anche la ballerina Lesya Vorotnyk, anche lei uno dei nomi della compagnia del balletto di Kiev. È stata identificata come la ragazza la cui foto sta circolando in queste ore su Twitter: una giovane donna che indossa un berretto militare color cachi mentre imbraccia un fucile. “Il suo controllo del grilletto ha guadagnato l'ammirazione dei follower”, ha notato inoltre Sarah L. Kaufman.

Anche in Russia alcuni ballerini stanno facendo sentire la propria voce di dissenso. Due ballerini principali hanno chiuso i rapporti con le celebri compagnie Bolshoi e Mariinsky. I ponti sono stati temporaneamente rotti come protesta nei confronti della guerra. Parliamo dell’inglese Xander Parish, che ha lasciato il Mariinsky. La famosa compagnia russa è stata la sua casa dal 2010, anno in cui è diventato il primo ballerino britannico a essere invitato a entrare nella mitica compagnia di balletto di San Pietroburgo. Ricordiamo che il Mariinsky è stata la leggendaria compagnia di cui hanno fatto parte mostri sacri del balletto del calibro di Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshnikov e Natalia Makarova. "Stasera avrei dovuto esibirmi in Giselle al Teatro Mariinsky", ha scritto Parish sul suo profilo di Instagram questa settimana, "ma invece, a causa della terribile crisi, ho preso la difficile decisione di lasciare la Russia, almeno fino all'arrivo della pace. Il mio cuore va al popolo ucraino".

Dopo quella prima parentesi russa, è tornato al corpo di ballo del Teatro alla Scala, presso cui ha esordito (dopo aver studiato danza all'Accademia del Teatro alla Scala, diplomandosi nel 2014). Ritornato brevemente alla Scala per interpretare la stessa parte, quella di Solor, ha poi debuttato alla Royal Opera House, nel ruolo di Romeo in Romeo e Giulietta di Kenneth MacMillan con Marianela Núñez come co-protagonista. Tornato in Russia nel 2021, ha incominciato a interpretare anche Erik Bruhn nel balletto di Ilya Demutsky, Nureyev, e quello di Elisabetta I in Orlando, tratto dall'omonimo romanzo di Virginia Woolf. Il 31 dicembre 2021, dopo una rappresentazione del balletto Lo schiaccianoci, il direttore artistico del Bolshoi, Makhar Vaziev, aveva annunciato la sua promozione a primo ballerino della compagnia. A marzo Jacopo Tissi ha abbandonato la compagnia in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Tissi su Instagram ha scritto, sia in inglese sia in italiano: "Per il momento non riesco a continuare la mia carriera a Mosca".

La ballerina si era apertamente schierata contro la guerra in Ucraina: “Non posso non dire che con ogni fibra della mia anima sono contro la guerra - aveva affermato, come è stato riportato anche dal celebre coreografo russo Alexei Ratmansky - Non avrei mai pensato di vergognarmi della Russia, sono sempre stata orgogliosa dei talentuosi russi, dei nostri successi culturali, sportivi. Ma ora è stata tracciata una linea prima e dopo”, queste le parole di Olga Smirnova.

Le parole di Kateryna Derechyna, ballerina ucraina del Washington Ballet



Kateryna Derechyna, ballerina ucraina del Washington Ballet che è cresciuta a Odessa e si è formata all'Odessa Ballet Academy, ha espresso le sue parole di encomio e di grande emozione notando i gesti di forte coraggio dei colleghi.



"Mi scalda davvero il cuore sentire che le persone aiutano", ha detto Derechyna. “Ratmansky è stato fantastico, ha raggiunto ballerini sui social media di tutto il mondo. Il balletto è una forma d'arte altamente internazionale e noi siamo una grande famiglia di balletti. Quindi per noi sentire come se potessimo essere in guerra l'uno contro l'altro è surreale. Non sono mai stata in una compagnia di balletto dove non ci fossero ballerini da tutto il mondo e ci sosteniamo tutti a vicenda”, queste le parole di Kateryna Derechyna.



Derechyna ha aggiunto che, quando ha visto le foto dei ballerini ucraini Vorotnyk e Potiomkin, ha sentito un legame immediato, comprendendo nel profondo quella forza e quel coraggio che stanno animando i suoi colleghi in queste tragiche settimane.



“È incredibile abbandonare tutta la grazia e la bellezza di creare questa forma d'arte”, ha proseguito Derechyna, “e poi avere l'esatto contrario, in piedi con una pistola. È semplicemente incredibile vedere che quella sarebbe stata la tua realtà quando una settimana fa stavi ballando sul palco. Ma questa è l'impavidità: non importa, donne o uomini. Siamo molto forti e senza paura. Non sono scioccata dal fatto che le donne siano disposte a fare qualsiasi cosa per il loro Paese e la loro famiglia".



Kateryna Derechyna si è anche espressa con enorme malinconia circa il suo amatissimo Odessa National Academic Opera and Ballet Theatre, presso cui esordì.

“È il posto più magico in cui sia mai stata. L'odore, il bellissimo lampadario, i sedili di velluto rosso, i balconi. È così grandioso”, ha ricordato con grande commozione.

La ballerina ucraina è molto preoccupata per sua madre, che tuttore risiede a Odessa. Oltre alla preoccupazione nei confronti della famiglia, ha parlato anche di un'altra enorme paura, che è quella di "non poter camminare per le strade in cui sono cresciuta". A questo punto ha dovuto interrompersi poiché la voce le si è rotta dalla forte emozione. È riuscita poi ad aggiungere “Non avere più il mio Paese”. Le sue parole sono state riportate da Sarah L. Kaufman nel suo articolo comparso in questi giorni sul Washington Post.

