Del gesto si è occupato anche Hufvudstadsbladet, un giornale in lingua svedese pubblicato in Finlandia. L'autore dell'articolo sul tema scrive che molti atleti finlandesi hanno lasciato la Russia come segno di protesta per il conflitto in Ucraina. Tuomas Määttä è, però, rimasto per disputare i play off e ha preso parte a un "gesto sospetto". L'articolo prosegue dicendo che si tratta di una questione estremamente seria e sorprendente