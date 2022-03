Ucraina, ginnasta russo sul podio con 'Z' dei tank russi su maglia

Mondo

Guerra Ucraina, manifestazioni in Russia: migliaia di arresti. FOTO

Incoraggiate dall'oppositore russo Alexei Navalny, migliaia di persone hanno espresso la loro contrarietà alla guerra e per questo sono state fermate. Da quando è iniziato il conflitto, Mosca ha represso ancora di più qualsiasi forma di dissenso, limitando ulteriormente anche la libertà di stampa

Continua sempre più forte la protesta nelle piazze russe contro l'invasione in Ucraina. Secondo la Ong Ovd-Info si è manifestato in oltre 59 città al grido di "no alla guerra" e "vergognatevi" e gli arresti sono stati almeno 4.468. A Mosca e San Pietroburgo i fermi sono stati rispettivamente 2.035 e 1.150. Il dato potrebbe però essere calcolato per difetto visto che ogni dipartimento di polizia può avere più fermati rispetto agli elenchi pubblicati. Con gli arresti odierni, il numero delle persone fermate nell'ambito delle proteste è salito oltre quota 13mila

Non si tratta per ora di marce oceaniche, ma proseguono tenaci, quotidiane, da 10 giorni in tutte le maggiori città del Paese. I primi arresti sono avvenuti, a causa del fuso orario interno, in estremo Oriente e in Siberia. Più di 200 persone sono state fermate nelle grandi città di Novosibirsk e Ekaterinburg. Oltre al fermo, chi protesta rischia anche una multa salata, circa 450 euro, comminata sulla base della nuova legge firmata da Putin che, oltre a mettere i media nel mirino, vieta le manifestazioni pubbliche che "screditano le forze armate"