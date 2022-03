Primi Ballerini ucraini e russi dai più prestigiosi teatri del mondo, danzeranno insieme sul palcoscenico del Teatro di San Carlo il prossimo lunedì 4 aprile alle ore 21 in “Ballet for peace” uno speciale Gala di beneficenza. Presente sul palcoscenico anche Anastasia Gurskaya, Prima Ballerina dell’Opera di Kiev, appena fuggita dalla guerra Condividi

approfondimento “Danza per l’Ucraina", il galà a favore della popolazione ucraina La danza, come ogni forma d’arte, non conosce divisioni né confini, neanche di fronte ad una guerra spaventosa come quella che si sta svolgendo tra Russia e Ucraina (LE NOTIZIE IN TEMPO REALE - LO SPECIALE). Sembra essere questo il messaggio che il teatro San Carlo di Napoli ha voluto dare alla sua “Ballet for peace”, una serata di beneficenza a favore della popolazione ucraina in cui primi ballerini russi e ucraini provenienti dai più prestigiosi teatri del mondo danzeranno tutti insieme nella serata di lunedì 4 aprile alle 21.00. Un’iniziativa resa ancora più prestigiosa dalla presenza sul palcoscenico di Anastasia Gurskaya, prima ballerina dell'Opera di Kiev, appena fuggita dalla guerra.

approfondimento Ucraina, prima ballerina Olga Smirnova lascia il Bolshoi e la Russia Insieme a lei altri nomi prestigiosa della danza contemporanea. Si esibiranno Iana Salenko, Dinu Tamazlacrau, Kateryna Shalkina Arthur Shesterikov, Oleksandr Ryabko, Silvia Azzoni, Maria Yakovleva, Denys Cherevychko

approfondimento Guerra Ucraina, Baryshnikov: "Gli ucraini lottano per tutti noi" "Con l'aggravarsi della situazione in Ucraina - ha affermato il sovrintendente Stéphane Lissner - è importante, come teatro, dare un segnale concreto di vicinanza a chi soffre, per questo mettiamo in campo questo gala di fund raising coerentemente alla nostra mission di luogo di cultura. Questa crisi ricorda ancora di piu' quanto sia fondamentale il ruolo dei teatri e della cultura in generale".