Bimba che cantava Frozen nel bunker: in Polonia per evento beneficenza

Amelia Anisovych, la bambina di sette anni che è diventata popolare cantando nel bunker la canzone di "Frozen", ha aperto un evento di beneficenza in Polonia per raccogliere fondi per l'Ucraina. Ha eseguito l'inno nazionale del suo Paese, tra la commozione generale

Amelia Anisovych è la bambina ucraina di sette anni che due settimane fa è diventata molto popolare per il video in cui cantava la canzone Let it go dal film di animazione Frozen mentre si trovava in un bunker antiaereo di Kiev.



Sui social network ora è apparso il video in cui Amelia apre un evento di beneficenza organizzato in Polonia per raccogliere fondi per l'Ucraina. La piccola ha eseguito l'inno nazionale del proprio Paese, emozionando la platea gremita di persone, tutte con mascherina sul volto e torcia del cellulare accesa per celebrare quel momento di estrema commozione.

La stessa Amelia nel video ha gli occhi lucidi, che riflettono la luce delle migliaia di lucine accese nel pubblico di fronte a lei. E non solo riflettono una luce esterna: quello che esce dallo sguardo di questa bambina ucraina è una luce soprattutto interiore, la luce della speranza.

Potete guardare il video dell'esecuzione dell'inno nazionale dell'Ucraina da parte della piccola Amelia Anisovych nel video che trovate in fondo. In alto, in testa a questo articolo, trovate invece il video in cui canta Let it go di Frozen nel bunker.