Guerra in Ucraina, bimba canta Let it go di Frozen nel rifugio. VIDEO

Il video è già diventato virale. La scena si svolge in un riparo angusto, in un sotteraneo con le luci al neon, occupato da tante famiglie con i loro bambini. E la voce della piccola Amelia commuove ed emoziona

Sta emozionando la rete il video di una bambina ucraina che canta "Let it go", la canzone del cartone animato Frozen, in un rifugio antiaereo. La clip, postata da una giornalista locale, dura un minuto e mezzo, e mostra la bimba, con i capelli biondi, di cinque anni circa, cantare con il sorriso, con gli occhi chiusi, circondata da decine di altri sfollati che la riprendono con i loro cellulari. Tutta la scena si svolge in un riparo angusto, una specie di cantina, con il tetto basso e le luci al neon, stipato di famiglie con bambini (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - I REPORTAGE DEI PRIMI 10 GIORNI DI GUERRA - IL VIDEOBLOG).