Ucraina, violinista suona per gli sfollati in rifugio antiaereo. VIDEO

"Siamo diventati una famiglia in questa cantina. Si dimenticano per qualche istante della guerra e pensano a qualcos'altro". Si chiama Vera Lytovchenko e il video in cui suona il brano "The Night is So Moonlit", diffuso dal Guardian, è diventato virale

La violinista e insegnante Vera Lytovchenko ha trasformato un seminterrato in un palcoscenico e ha suonato il suo violino per i residenti di Kharkiv che si riparano dai bombardamenti russi ( GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - I REPORTAGE DEI PRIMI 10 GIORNI DI GUERRA - IL VIDEOBLOG ) . Lytovchenko ha detto di essere stata ispirata nel vedere uno dei suoi studenti giocare in un rifugio antiaereo improvvisato all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

"Siamo una famiglia"

"È stato molto difficile suonare e pensare a qualcosa che non fosse la guerra. Ma ho deciso che dovevo fare qualcosa", ha detto Lytovchenko. "Siamo diventati una famiglia in questa cantina e mentre suonavo piangevano. Si dimenticano per qualche istante della guerra e pensano a qualcos'altro". La violinista interpreta il brano "The Night is So Moonlit": il video, diffuso dal Guardian, è diventato virale sui social. Ma Lytovchenko ha detto di essere principalmente interessata alle reazioni dei suoi amici e colleghi, perché è così che sa che sono ancora vivi. "Voglio aiutare a ricostruire la città con le mie mani. Non ho bisogno di pietà. Non ho bisogno di lamentarmi. Ho solo bisogno che i bombardamenti si fermino, poi ricostruiremo. Ho bisogno che la guerra finisca", ha detto commossa la musicista.