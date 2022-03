Kiev, trincea d'Europa. Diario di una guerra che segnerà la storia

E con la decisione di riconoscere le due repubbliche, c'era stato il discorso di Vladimir Putin in cui, semplicemente, il presidente russo negava il diritto all'esistenza dell'Ucraina. Un modo per chiarire, senza dichiararlo apertamente, il fine ultimo delle manovre militari.

Una guerra che Putin pensava di poter condurre come un blitz. Pochi giorni, pochi colpi, poche vittime; grande risultato. Così non è stato, ora lo sappiamo. Ma già all’epoca c’era chi lo diceva chiaramente: questa volta non sarà come otto anni fa, non accadrà quello che è successo in Crimea. Questa volta, dicevano tutti, "combatteremo fino alla fine".