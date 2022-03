Ucraina, concerto degli Arcade Fire raccoglie più di 100 mila dollari

Quattro concerti a New York e uno a New Orleans per la band australiana che torna sul palco per sostenere l’Ucraina

L’annuncio è arrivato dalla stessa band tramite la loro pagina Instagram, attraverso un reel in cui lanciavano a sorpresa il loro concerto, intitolato Pay what you can, appendendo dei volantini in giro per la città di New York e dicendo “Hey gente stasera ci trovate al Bowery Ballroom ”.

Non si esibivano più dal 2020, eppure dopo due anni gli Arcade Fire hanno deciso di tornare sul palco con cinque concerti last minute per sostenere l’ Ucraina .

CONCERTO A SORPRESA

Nessuna prevendita o prenotazione: il pubblico poteva acquistare il biglietto per il concerto direttamente al botteghino. Un sistema un po’ insolito, ma che ha comunque visto una grande folla radunarsi sotto al palco, pronta a scatenarsi sulle note delle loro canzoni più celebri: da Ready to Start a The Suburbs, Neighborhood #1 (Tunnels), Rebellion (Lies) a Wake Up, fino ai nuovi singoli Age of Anxiety I con cui la band ha aperto la serata e The Lightning I, II, tratto dal nuovo album.

In una sola settimana di concerti a New Orleans e a New York, in cui a ciascun spettatore è stato dato un braccialetto, con cui si chiedeva di donare quanto potessero, la band australiana ha raccolto ben 100.000 dollari da devolvere all’Ukraine Relief Fund PLUS1, un’associazione no profit che si occupa di dare sostegno umanitario ai rifugiati, vittime della guerra in Ucraina.