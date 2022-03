Arcade Fire, Will Butler ha annunciato l'addio su Twitter

Dopo l’emozionante concerto di beneficienza andato in scena lo scorso lunedì 14 marzo al Teatro di Tolosa a New Orleans, e dedicato a una raccolta fondi per l’Ucraina, e dopo l’annuncio di alcune ore fa circa l’arrivo del nuovo album We della storica band indie rock canadese, arriva su Twitter un’altra notizia che in queste ore sta letteralmente sconvolgendo i fan degli Arcade Fire . Will Butler ha scelto di lasciare il gruppo per dedicarsi ad altri progetti. Sul social network i motivi della decisione.

Fratello del leader della band Win Butler, William Butler fa parte degli Arcade Fire da oltre 23 anni, da quando lo storico gruppo indie e rock canadese, ha fatto il suo debutto sulle scene nel 2001. A suonare con i fratelli Butler per tutto questo tempo anche la polistrumentista Régine Chassagne (moglie di Win), Richard Reed Parry, Tim Kingsbury, Jeremy Gara e Sarah Neufeld che, secondo quanto annunciato su Twitter solo alcune ore fa, si preparano a rimanere orfani di uno storico membro del gruppo. È stato infatti lo stesso chitarrista e polistrumentista 41enne ad annunciare sul social network la sua decisione di lasciare gli Arcade Fire , dettata dalla voglia di nuove esperienze professionali . Questo quello che ha scritto Will Butler su Twitter: “Me ne sono andato alla fine dell’anno scorso, quando il nuovo disco era stato ormai completato. Non c’è alcun motivo particolare se non che sono cambiato, la band è cambiata, negli ultimi vent’anni. È tempo di cose nuove”. Nel ringraziare anche il collettivo e il suo entourage dei meravigliosi anni vissuti insieme e dell’enorme supporto ricevuto dopo la sua decisione, Will Butler ha annunciato ai fan di essere già al lavoro su nuova musica : “Sto lavorando ad un nuovo disco e sto pianificando alcuni concerti per questa estate. Mi sto occupando anche delle musiche per uno spettacolo teatrale di David Adjimi. Ma ci sono anche altri progetti in ballo… Gli Arcade Fire rimangono per me un gruppo di amici, la mia famiglia”.

Il futuro degli Arcade Fire

I saluti di Will Butler, fratello minore del leader degli Arcade Fire Win, arrivano dopo l’annuncio della band canadese circa l’uscita del nuovo album in studio, fissata per il prossimo maggio e con il titolo We (in italiano Noi). Il disco, che sarà l’ultimo a scritturare William Butler tra i suoi realizzatori, ha l’obiettivo di porsi come il perfetto successore di Everything Now (2017), il quinto progetto discografico del collettivo. Gli Arcade Fire hanno però all’attivo anche una serie di concerti dal titolo Pay What You Can (in italiano Dona quello che puoi) e dedicati ad una raccolta fondi per l’organizzazione di soccorso Plus 1 Ucraina, impegnata in prima linea per assistere la popolazione vittima di guerra. Dopo la prima data dello scorso lunedì 14 marzo al Teatro di Tolosa a New Orleans e la seconda di sabato 19 marzo al Bowery Ballroom di NYC, la band ha con ogni probabilità l’intenzione di inserire nuovi appuntamenti in calendario. Will Butler non era sul palco durante questi ultimi concerti, motivazione ben spiegata dalla sua decisione di lasciare il gruppo. Il polistrumentista ha all’attivo anche tre album da solista dal titolo Policy (2015), Friday Night (2016) e Generations (2020).