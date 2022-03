Gli Arcade Fire annunciano un concerto a supporto dell'Ucraina

La band canadese, icona dell’indie rock, torna a sopresa dal vivo questa sera a New Orleans, per un concerto speciale di beneficienza il cui ricavato sarà interamente devoluto al fondo di soccorso Plus 1 Ucraina, impegnato in prima linea per assistere la popolazione vittima di guerra. Condividi

Il gruppo musicale canadese Arcade Fire, capitanato da Win Butler ha annunciato nelle scorse ore che si renderà protagonista di un bellissimo concerto a fini di beneficienza. Il ricavato dallo show organizzato in tempi record, andrà a sostegno della popolazione ucraina al momento colpita dalla guerra (LA DIRETTA). Il concerto, rinominato “Pay What You Can”, ovvero “Dona quello che puoi”, andrà in scena questa sera, lunedì 14 marzo, dal palco del Teatro di Tolosa a New Orleans (Louisiana, Stati Uniti).

Gli Arcade Fire organizzano un concerto speciale per l’Ucraina approfondimento Ucraina, Elisa canta Zombie in supporto delle persone russe arrestate Sono molte le personalità del mondo della musica, del cinema, dell’arte e dello spettacolo, così come la gente del mondo tutta, che nelle ultime settimane stanno sostenendo con ogni mezzo, l’Ucraina fortemente colpita dalla guerra. Dopo lo speciale concerto di Gogol Bordello e Patti Smith, dello scorso 10 marzo, arrivano ora gli Arcade Fire. La storica band indie rock canadese, formata da Win Butler, dalla moglie Régine Chassagne, dal fratello William Butler e dai musicisti Richard Reed Perry, Tim Kingsbury, Jeremy Gara e Sarah Neufeld, si esibirà questa sera, lunedì 14 marzo, in un concerto last-minute e organizzato in tempi record al Teatro di Tolosa a New Orleans. Lo show è stato chiamato “Pay What You Can” e, come suggerisce il nome, ha fini completamente benefici visto che, come raccontato anche su Twitter, i proventi andranno a beneficio del fondo di soccorso Plus 1 Ucraina, impegnato in prima linea per assistere la popolazione giallo blu vittima di guerra.

