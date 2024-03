Travis Scott chiede di essere rimosso dalle cause contro Astroworld

Travis Scott ha chiesto di essere rimosso dalle cause civili legate alla tragedia dell’Astroworld Festival a Houston, in Texas, dove il 5 novembre 2021 la calca sotto il palco aveva provocato dieci morti e centinaia di feriti. Oltre 2500 persone hanno accusato Scott e gli organizzatori di negligenza nella pianificazione dell’evento e hanno chiesto un risarcimento miliardario per i danni subiti, ma in una mozione presentata lunedì 25 marzo in un tribunale di Houston gli avvocati del rapper hanno chiesto di escludere la sua responsabilità per il drammatico incidente. Secondo la difesa, infatti, Scott avrebbe effettivamente promosso l’evento ma, in qualità di performer, non sarebbe stato responsabile della sicurezza del pubblico. “I festival musicali devono bilanciare il divertimento con la sicurezza e la protezione - ma il bilanciamento non è il lavoro degli artisti”, ha scritto l’avvocato Daniel Petrocelli, che ha proseguito: “Non ci si aspetta che gli artisti forniscano una protezione speciale al pubblico, né che lo proteggano dal resto del pubblico”. Secondo la difesa, il rapper sarebbe stato coinvolto nel festival soltanto per il “controllo creativo” e per il marketing, mentre né lui né i suoi collaboratori sarebbero stati “responsabili o coinvolti nell’approvazione delle decisioni sulla sicurezza della venue, sulla protezione o sulla disposizione del sito”. Inoltre, qualora Scott fosse comunque ritenuto responsabile a causa del suo ruolo nella promozione dell’evento, le prove dimostrerebbero che “ha agito con diligenza per proteggere da ogni pericolo ragionevolmente prevedibile”. La difesa ha concluso: “Nessuno contesta il fatto che la tragedia abbia colpito l’Astroworld Festival, ma promuovere ed esibirsi ad un concerto non equivale al potere di controllare una folla o di progettare una venue in sicurezza”.