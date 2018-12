Captain Marvel, Marvel rilascia il TRAILER ufficiale

Pubblicato online il secondo videoclip riguardante l’eroina di casa Marvel, fra gli imminenti film in arrivo al cinema, atteso per il prossimo marzo. Intanto giunge anche un nuovo poster che ritrae l’attrice Brie Larson nei panni della supereroina dei fumetti

Poco più di tre mesi fa era giunto il teaser del film a regalare al pubblico un assaggio di ciò che vedremo sul grande schermo a partire dal prossimo 6 marzo (solo un paio di mesi prima di Avengers 4), ora è la volta del trailer ufficiale.









Il TRAILER di Captain Marvel

Il primo trailer prende in giro i poteri di Carol Danvers nei panni di Captain Marvel, un supereroe che torna sulla Terra dopo anni di distanza. Nella nuova videoclip, invece, vediamo la super eroina di casa Marvel impegnata in un combattimento nello spazio, scoprendo come è diventata una supereroina. "Vorresti sapere cosa sei veramente?”: è la domanda posta a Carol Danvers nel secondo trailer di Captain Marvel appena rilasciato. Il video in lingua originale ha ottenuto più di 3 milioni e 575 mila visualizzazioni in poche ore dalla pubblicazione. È disponibile su YouTube anche il trailer ufficiale italiano, a quota 13 mila visualizzazioni: GUARDA IL TRAILER ITALIANO









Le origini di Captain Marvel

A giudicare dal video trailer, la storia resterà fedele ai fumetti: Carol Danvers è un pilota militare che viene coinvolto in una battaglia intergalattica tra due specie, i Krees e gli Skrull, e da qui nascono i suoi straordinari super poteri. Ma cosa le è accaduto? "Continuo ad avere questi ricordi - dice a Nick Fury interpretato da Samuel L. Jackson, che vediamo senza la sua solita benda sugli occhi - Qualcosa nel mio passato è la chiave di tutto questo”. Infatti il trailer mostra alcuni scorci di quel passato, incluso il suo salvataggio da parte dei Krees, "una razza di nobili eroi guerrieri", che la trovano quasi morta e priva di memoria. Uno dei loro leader, interpretato da Annette Bening, spiega che Danvers è stata rigenerata come un Kree, in modo da poter vivere "più a lungo, più forte, superiore".



Captain Marvel, sarà un prequel?



Ms. Marvel, una nuova eroina con Captain Marvel



Captain Marvel, l’unica speranza per gli Avengers?



A differenza di altri film attesi all'interno del Marvel Cinematic Universe, Captain Marvel è un prequel. Non è una vera e propria storia sulle origini del personaggio, ma si svolge anni prima degli eventi di Iron Man, Capitan America: Il primo vendicatore, L'incredibile Hulk e Thor. Tuttavia, è lecito ritenere che alcuni aspetti di Captain Marvel includeranno gli eventi di Avengers: Infinity War: alla fine dell’ultima pellicola sui vendicatori, Nick Fury chiede il suo aiuto dopo il difficile scontro degli eroi Marvel con Thanos. Insomma, Capitan Marvel potrebbe essere l'unico supereroe rimasto, insieme ai Vendicatori originali, che possono aiutare a distruggere il villain una volta per tutte.



Avengers 4, Captain Marvel ucciderà Thanos?



Captain Marvel, il teaser con Brie Larson

Il nuovo poster di Carol Danvers

Intanto, solo qualche giorno fa è giunto online un nuovo poster ispirato alla protagonista, che rivela la doppia vita di Carol Danvers. Pubblicato sul Twitter ufficiale di Capitan Marvel, il nuovo poster presenta una Carol Danvers luminosa, mentre gli aerei da combattimento salgono a sinistra e astronavi aliene volano alla sua destra. Il poster non rivela molto sulla trama del film, ma stuzzica la curiosità sulle due vite separate condotte dalla Danvers, che saranno rappresentate nel film.



GUARDA il poster su Twitter



Scritto e diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, nel film insieme a Brie Larson ci saranno Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, McKenna Grace.



Captain Marvel sarà rilasciato il 6 marzo 2019.