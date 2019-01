Gli attori protagonisti del 2019 al cinema

Dal Winston Duke visto in Black Panther alla Power Rangers rosa Naomi Scott che vedremo nel remake di Aladdin e in Charlie’s Angels , ecco le star che potrebbero fare la differenza sugli schermi nei prossimi mesi

Vecchie glorie e giovani talenti: chi darà il meglio di sé sul grande schermo durante i prossimi mesi? Stando ai rumors che circolano online, Hollywood punterà tutto su una manciata di attori e attrici, che si sono fatti notare di recente al cinema.



Winston Duke

Winston Duke ha goduto di un 2018 zeppo di fama, mostrandosi sugli schermi nei panni di M'Baku in Black Panther e riprendendo questo ruolo brevemente in Avengers: Infinity War, fra i film più amati dell’anno. E il 2019 non sarà da meno: interpreterà nuovamente il personaggio Marvel in Avengers: Endgame, attesissimo quarto episodio delle avventure dei Vendicatori dei fumetti, e farà parte del cast di Us, horror diretto da Jordan Peele. Oltre a prendere parte ad altri progetti, anche per il piccolo schermo.



Naomi Scott

Sembrava che la fama dell'attrice britannica Naomi Scott sarebbe dovuta esplodere in seguito al rilascio del reboot del grande schermo di Power Rangers lo scorso anno, dove interpretava la Pink Ranger Kimberly Hart, ma il film ha in parte deluso le aspettative del pubblico. Tuttavia la performance della star è stata notata da Disney, che ha scelto la Scott per il ruolo molto ambito di Jasmine nel remake di Aladdin in live-action di Guy Ritchie. Inoltre farà parte della squadra delle Charlie’s Angels nell’atteso reboot, al fianco di Kristen Stewart e Ella Balinska.



David Harbour

Volto noto del piccolo schermo, l’attore tenterà nel 2019 il grande salto, diventando protagonista di alcuni attesi titoli cinematografici. A ben guardare, lo abbiamo già visto sul grande schermo all’interno di pellicole di successo come Quantum of Solace e Suicide Squad - seppur in ruoli marginali - ma ora prova a dare una svolta alla sua carriera recitando come protagonista nel film Hellboy, nel ruolo di Ron Perlman.



Jessica Rothe

Si era fatta notare nel 2017 con la sua interpretazione nel film dell’orrore diretto da Christopher Landon, Auguri per la tua morte. Ma per lei le cose nel corso del 2018 sono rallentate: che sia il 2019 l’anno fortunato per Jessica Rothe? L’attrice tornerà a recitare nel sequel horror. Magari sarà il suo trampolino di lancio verso la fama.



Cynthia Erivo

La cantautrice e attrice britannica Carmen Erivo nel 2018 si è data un gran da fare, interpretando 7 sconosciuti a El Royale di Drew Goddard e un ruolo secondario nell'acclamato thriller di Steve McQueen, Widows. Il 2019 potrebbe rivelarsi ancora più fruttuoso per la stella nascente, dato che è pronta a interpretare il personaggio chiave di Hildy nell'adattamento fantascientifico di Chaos Walking diretto da Doug Liman. Inoltre vestirà i panni della leggendaria abolizionista della schiavitù Harriet Tubman in un film biografico diretto da Kasi Lemmons.



James Ransone

Ha una lunga carriera alle spalle ma non vanta alcun ruolo di spessore. Tuttavia James Ransone nel 2019 potrebbe rifarsi: sarà lui ad interpretare il ruolo di Eddie adulto in It: Capitolo 2, quando Pennywise se la dovrà vedere con i componenti del Club dei Perdenti oggi diventati adulti. Inoltre, all’inizio dell’anno comparirà nel thriller di culto Captive State diretto da Rupert Wyatt.



Zachary Levi

Ha interpretato Fandral negli ultimi due film di Thor, ma - siamo sinceri - qualcuno in realtà si ricorda del suo personaggio? Tuttavia Zachary Levi punta proprio sul mondo dei fumetti per fare il grande salto: il prossimo anno vestirà i panni del supereroe Shazam nel film del DC Extended Universe.



Naomi Ackie

L’attrice comparsa in Lady Macbeth è stata scelta per un ruolo nel prossimo Star Wars IX. Il suo personaggio è ancora avvolto nel mistero, ma secondo i rumors online potrebbe interpretare la figlia di Lando Calrissian. Certo, non sarà forse un ruolo centrale, tuttavia molti di coloro che entrano a fare parte del franchise di successo vedono poi aumentare la loro fama...