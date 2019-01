Avengers: Endgame, tutti gli attori che potrebbero sparire

Il prossimo 24 aprile le sorti del Marvel Cinematic Universe muteranno irreversibilmente: con l’uscita nelle sale di Avengers: Endgame, quarto capitolo sui Vendicatori, si chiuderà un’importante fase dell’universo cinematografico dei fumetti. Ma cosa c’è da aspettarsi? Dopo il drammatico epilogo di Infinity War, che ha visto il predominio del villain Thanos, Endgame rappresenta lo scontro finale, dopo di che il MCU cambierà ed è lecito supporre che molti attori che siamo stati abituati a vedere negli ultimi dieci anni sugli schermi, non vestiranno più i loro ruoli eroici per i film futuri.



Ecco le star che hanno più probabilità di lasciare i cinecomic di casa Marvel, dopo l’uscita di Avengers: Endgame.





Jeremy Renner, Occhio di Falco

Fra tutti i principali Vendicatori, Jeremy Renner con il suo personaggio Occhio di Falco parrebbe essere quello che ha più probabilità di sparire dal franchise. Il personaggio di Renner non è un elemento fondamentale nel MCU e non è stato ancora introdotto in alcun nuovo progetto, anche se lo stesso attore ha espresso interesse per un film indipendente su Hawkeye. Tuttavia la Marvel non sembra interessata ad un solo-movie simile, a meno che il personaggio non sveli qualche inaspettata sorpresa in Endgame.



Chris Hemsworth, Thor

Che ne sarà del Dio del Tuono? Il personaggio interpretato da Chris Hemsworth è uno dei più amati degli ultimi anni nell’universo dei comic movie, ma il contratto dell’attore termina con Avengers: Endgame, e non è dato sapere cosa succederà successivamente. Se il supereroe uscirà vincente dall’ultimo capitolo sui Vendicatori, il regista Taika Waititi potrebbe forse coinvolgerlo in un altro film su Thor, d’altronde Thor: Ragnarok si è rivelata la migliore pellicola della serie di Thor. Dunque, perché non sfruttare la scia del successo?



Robert Downey Jr., Iron Man

Certo, non vi è alcuna certezza su ciò che accadrà in Endgame, tuttavia molti online pensano che Robert Downey Jr., che ha contribuito a dare il via al MCU con Iron Man, terminerà qua le sue avventure nei panni di Tony Stark. Assisteremo alla dipartita del supereroe? Non è dato saperlo. Certo è che sarebbe la trovata ideale per farlo fuori, richiamando quell’idea mitica dell’eroe che sacrifica la sua vita per salvare il mondo. Intanto il contratto dell’attore è scaduto già da qualche tempo e, per il momento, non si è fatta menzione della sua presenza in film futuri targati Marvel.



Gwyneth Paltrow, Lady Iron Man

Se Robert Downey Jr. finisse davvero fuori dal MCU, la stessa sorte si presume toccherà alla sua dolce metà: che fine verrà riservata a Pepper Potts, con il volto di Gwyneth Paltrow? Quel che i fan sperano è di non assistere alla dipartita di Tony Stark e alla conseguente disperazione della sua eroica metà, fra le coppie più amate dei fumetti. Ma le emozioni forti nella serie sui Vendicatori, si sa, non mancano mai.



Chris Evans, Captain America

Il contratto di Chris Evans è scaduto e Captain America è già stato protagonista di numerose avventure, fra solo movie e serie sui Vendicatori. Che sia giunto il momento per il supereroe di lasciare il suo mantello rosso a qualcun altro in vista della nuova Fase 4 del MCU? A Falcon o Bucky, ad esempio.



Peter Dinklage, Eitri

Peter Dinklage, che veste i panni di Eitri, è stato una sorpresa per molti durante Avengers: Infinity War, ma è probabile che non sarà visto al di là di Endgame (sempre se comparirà nella pellicola). Soprattutto se Chris Hemsworth alias Thor verrà fatto fuori dal MCU, dato che le apparizioni di Eitri sono per lo più legate al bosco del Dio del Tuono. Tuttavia, dicono i fan online, sarebbe bello vedere Peter Dinklage tornare nel MCU in un altro ruolo.



Tom Hiddleston, Loki

Il Loki di Tom Hiddleston pare spacciato dopo Avengers: Infinity War. Ma quando si tratta di lui niente va dato per scontato: e se riuscisse, ancora una volta, a scampare alla morte? O se si reincarnasse in un bambino, per narrare in futuro le origini del personaggio in un prequel con protagonista il giovane Loki?



Avengers: Endgame è atteso nelle sale il 24 aprile 2019.