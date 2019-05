Jennifer Lawrence: le foto più belle

È considerata una delle attrici più talentuose della sua generazione, e non a torto: a soli 28 anni, Jennifer Lawrence può già vantare 4 candidature agli Oscar e una statuetta vinta. Dal debutto con la sit-com “The Bill Engvall Show” nel 2007 ai successi con i film della saga degli X-Men, l’attrice può sicuramente competere con le colleghe più mature. Fino ad oggi, Jennifer Lawrence ha recitato in oltre 20 film, riuscendo a catalizzare su di sé l’attenzione della critica e del pubblico. Dopo una serie di provini (tra cui quello per il ruolo di Bella in “Twilight”), l’attrice è stata scelta da Guillermo Arriaga per la sua opera prima, “The Burning Plan - Il confine della solitudine”, accanto a Kim Basinger e Charlize Theron. Nel 2010 arriva però la consacrazione, con “Un gelido inverno” di Debra Granik: a soli 20 anni, Jennifer Lawrence viene candidata al suo primo Oscar. Il film che le permette di vincere la prestigiosa statuetta dell’Academy è però “Il lato positivo - Silver Linings Playbook” di David O. Russell, tratto dall’omonimo romanzo di Matthew Quick. Nella pellicola, l’attrice recita con Bradley Cooper e Robert De Niro. La terza candidatura agli Oscar arriva nel 2013 con “American Hustle - L’apparenza inganna”, dello stesso David O. Russell, con Christian Bale, Bradley Cooper e Amy Adams. Pur non vincendo il Premio, Jennifer Lawrence viene inserita dalla rivista Forbes tra le 100 persone più influenti al mondo. È ancora un film di David O. Russell che le consente di ottenere anche la quarta candidatura agli Oscar, , si tratta di “Joy”, ispirato alla vita di Joy Mangano, inventrice del mocio per pavimenti Miracle Mop.

Nella vita privata, Jennifer Lawrence ha avuto diverse storie d’amore: con l’attore Nicholas Hoult, con il cantante dei Coldplay Chris Martin e con il regista Darren Aronofsky. Da maggio 2018 ha una relazione con Cooke Maroney, esperto d'arte della New York's Gladstone Gallery.