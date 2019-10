Miley Cyrus e Cody Simpson: è nuovo amore?

Nelle ultime ore Miley Cyrus, classe 1992, è tornata al centro del gossip per un presunto flirt con il coetaneo Cody Simpson, cantante australiano precedentemente fidanzato con Gigi Hadid.

Dopo una lunga relazione durata anni, poche settimane fa la cantante di “Wrecking Ball” ha annunciato la separazione dall’attore Liam Hemsworth, al quale avrebbe dedicato l’ultimo singolo “Slide Away”.

Nel corso dell’estate la popstar ha avuto una breve relazione con Kaitlynn Carter, precedentemente sposata con Brody Jenner, fratellastro di Kylie e Kendall e da anni al centro dei media in quanto componente della famiglia Kardashian (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di oggi di Kim).

Miley Cyrus e Cody Simpson: la storia

Stando a quanto pubblicato sui social, Miley e Cody sembrerebbero aver instaurato un rapporto molto stretto visti numerosi video e foto postati nei quali i due giovani artisti appaiono insieme. Tuttavia al al momento i diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito la storia lasciando i fan nel dubbio.

Miley Cyrus: "Sono cresciuta"

Nel frattempo Miley Cyrus ha pubblicato un lungo messaggio sul suo profilo Twitter chiedendo rispetto e comprensione per questo periodo della vita. Il messaggio si è aperto con queste parole: “So che il pubblico si è sentito partecipe nella mia precedente relazione poiché l’ha vista nascere fin dall’inizio. Credo che questo sia il motivo per il quale le persone si siano sempre sentite in diritto di giudicare le mie decisioni di vita, poiché mi hanno visto crescere. Ora però sono cresciuta e prendo decisioni come una persona adulta conoscendo la verità, i dettagli e la realtà. Le persone conoscono soltanto quello che possono vedere sul web”.

Nel lungo post Miley Cyrus ha parlato anche della relazione con Liam: “Questa cosa del conoscere nuove persone è nuova anche per me. Non sono mai stata una persona adulta o una donna in grado di poter provare questo. Sono stata in una lunga relazione per quasi tutta la mia adolescenza e quasi tutti i miei vent’anni, fatta eccezione per alcune pause”.

Miley Cyrus: "Dovrete abituarvi"

Infine Miley Cyrus ha concluso il messaggio chiedendo un pò di rispetto per le sue decisioni: “Ho una vita bellissima e non chiederei mai privacy ma per favore non rendetemi questo momento strano! Sto cercando di trovare la chiarezza e come sempre di essere ironica con me stessa e con la percezione che il pubblico ha di me. Dovrete abituarvi all’idea di me che esco con altre persone, è il punto della vita in cui mi trovo ora”.