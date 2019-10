La famiglia Kardashian è un vero e proprio fenomeno mediatico in grado di attirare l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. In attesa di scoprire le nuove avventure delle sorelle più celebri dello showbiz internazionale, in onda prossimamente su Sky Uno , vediamo insieme la storia di Kim Kardashian e il segreto del suo successo.

Kim Kardashian è tra le celebrity più influenti, popolari e amate dello mondo dello spettacolo internazionale, come potremo vedere prossimamente in onda su Sky Uno. La modella, influencer, stilista e imprenditrice (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di oggi di Kim Kardashian) è in grado di attirare l’attenzione dei media con ogni suo post social, uscita pubblica, dichiarazione o outfit. Nel corso degli anni Kimberly Noel Kardashian, questo il nome all’anagrafe, ha aumentato sempre di più la sua fama passando da amica stretta di Paris Hilton a personaggio pubblico con oltre centoquarantacinque milioni di follower su Instagram. Il debutto con Paris Hilton Kim Kardashian nasce il 21 ottobre 1980 da Kris Houghton e Robert Kardashian. La ragazza muove i primi passi nel mondo dell’intrattenimento a circa vent’anni quando diventa un’icona delle feste di Hollywood grazie all’inseparabile amica Paris Hilton. La coppia conquista le copertine di numerosi giornali e la popolarità di Kim inizia ad aumentare costantemente fino alla grande esplosione con lo show dedicato alla sua famiglia. Dopo circa due decenni, Kim e Paris sono ancora amiche strette, non mancano infatti apprezzamenti reciproci o scatti in cui le due ragazze appaiono insieme.

La moda

Uno dei punti di forza di Kim è sicuramente la grande capacità di anticipare le tendenze. Infatti la modella non è soltanto testimonial di brand di fama mondiale ma è anche in grado di dettare nuovi trend, grazie anche al marito Kanye West con il quale forma una delle coppie più glamour dello showbiz.

Famiglia e intrighi

Uno dei segreti del successo di Kim Kardashian è sicuramente la sua originale famiglia. Ricostruire l’albero genealogico della modella, senza commettere alcun errore, non è assolutamente un gioco da ragazzi. Kim nasce nel 1980 dall’amore Kris e l’avvocato Robert che danno alla luce anche Kourtney, classe 1979, Khloé, classe 1984, e Robert, classe 1987.

Nel 1991 Kris sposa Bruce Jenner, ora Caitlyn, da cui nascono Kendall nel 1995 e Kylie nel 1997, però non è finita qui, infatti precedentemente Bruce è stato sposato con Chrystie Crownover da cui ha avuto Burton nel 1978 e Cassandra nel 1980, ai quali si aggiungono gli altri due figli avuti da Linda Thompson, ovvero Brandon e Brody, quest’ultimo ha avuto una relazione con Hilary Duff e Avril Lavigne per poi sposare Kaitlynn Carter, nelle scorse settimane al centro del gossip per un flirt con Miley Cyrus.

Il successo social

Anno dopo anno Kim ha aumentato notevolmente la sua popolarità fino a diventare oggi una delle star più amate e influenti. Il suo successo televisivo è andato di pari passo con quello social, basti infatti pensare che il profilo Instagram vanta quasi centocinquanta milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra servizi fotografici, viaggi di lavoro e momenti di vita privata.