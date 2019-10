Arrivano le Kardashian: prossimamente su Sky Uno

Le sorelle Kardashian, Getty Images

Prossimamente su Sky Uno arriva il clan Kardashian-Jenner !Nell’attesa di vedere le sorelle K sul piccolo schermo, scopriamo di più sulle star più famose e chiacchierate di Hollywood.

Tra le famiglie più potenti e influenti di Hollywood c'è sicuramente il clan tutto al femminile delle Kardashian-Jenner. Kim, Khloé, Kourtney, Kendall e Kylie ognuna con una strada diversa e un business che le accomuna: quello delle sponsorizzazioni via social. In attesa delle K su Sky Uno, scopriamo insieme chi sono. La maggiore delle sorelle: Kourtney Kardashian Kourtney Kardashian, 40 anni e 3 figli, è la più grande delle tre ragazze di casa. È un personaggio televisivo, una imprenditrice del mondo della moda e anche un’attrice. Come sua sorella minore, è diventata famosa per aver preso parte alla serie televisiva Al passo con i Kardashian. Insieme a sua madre ha aperto delle boutique di abbigliamento per bambini, che si chiamano Smooch, a Los Angeles e New York. Il 5 marzo di quest’anno ha pubblicato un nuovo sito di lifestyle e benessere, Poosh, con la missione dichiarata di "educare, motivare, creare e curare uno stile di vita moderno, raggiungibile da tutti".

Kim Kardashian: la famosa e ricca influencer americana

Kim Kardashian è tra le donne più ricche ed influenti al mondo. Famosa per aver girato un sex tape con l’ex fidanzato Ray J reso pubblico nel reality andato in onda sulla sua famiglia, Al passo con i Kardashian. Attualmente è una imprenditrice nel mondo del makeup, del beauty e della moda. Ma soprattutto moglie del cantante Kanye West che ha sposato in Italia, precisamente a Firenze al Forte Belvedere. La coppia ha tre figli North, Saint e Chicagol, e il 15 gennaio di quest’anno ha annunciato di aspettare il quarto figlio tramite madre surrogata.

Khloé Kardashian è la minore delle sorelle di Kim

Khloé Kardashian è la piccola delle sorelle Kardashian (ha 35 anni). Anche Khloé è una imprenditrice, ma soprattutto una conduttrice radiofonica e televisiva statunitense. Dopo aver ottenuto la popolarità con lo show Al Passo con i Kardashian e ad aver aperto i negozi DASH, è approdata in televisione. Nel 2012 ha condotto, insieme a Mario Lopez, la seconda edizione del noto talent show The X Factor. Nel 2007 è stata anche arrestata per guida in stato di ebbrezza. Ha sposato prima il giocatore dei Los Angeles Lakers Lamar Odom, per poi divorziare nel 2016 e iniziare una relazione con il cestista Tristan Thompson. Relazione quella con Thompson finita malissimo, lui la tradisce con la miglior amica della sua sorellastra, mentre lei era incinta. Nel 2019 si separano.

Kylie Jenner, la più piccola delle K

Classe 1997, Kylie, la minore delle Kardashian e sorellastra di Kim Kardashian, conta 125 milioni di follower su Instagram, ed è stata eletta nel 2018 da Fobers “miliardaria self-made più giovane al mondo” grazie alla sua linea di cosmetici. Era ancora molto piccola quando la famiglia Kardashian divenne famosa grazie al reality “Al passo con i Kardashian” in onda su E!. Il confronto con le sorelle maggiori non è mai stato semplice per la piccola di casa, che si è sempre sentita “bruttina” e inferiore. Con il tempo però Kylie ha saputo sfruttare le sue potenzialità e, grazie anche alla chirurgia estetica, è diventata una delle star più seguite sui social. A fare notizia sono state soprattutto le sue labbra, perfette ma soprattutto imitatissime. Sfruttando l’ossessione del pubblico per la sua bocca Kylie ha pensato bene di creare una linea di rossetti, i Kylie Lip Stick. Da allora ha iniziato a costruire un vero e proprio impero nel mondo della cosmesi, arrivando a guadagnare, solo nel 2016, 18 milioni di dollari. Dalla collaborazione con la sorella Kendall Jenner, divenuta ormai una modella affermata, Kylie ha realizzato anche una linea di d’abbigliamento.

Kendall Jenner, la it girl del clan Kardashian

La poshissima it girl del clan Kardashian, non ha scelto di crescere sotto i riflettori, ma così è stato. Rispetto alle sorelle K, Kendall ha capito presto di non essere destinata a limitarsi a essere un personaggio televisivo. Dopo Al passo con i Kardashian, Kendall ha mosso i primi passi nel mondo della moda. Dal 2014 sfila e si è affermata come it girl, una ragazza esposta sui social e per questo influencer. È tra le top model più famose e richieste del momento, conta ben 109 milioni di follower su Instagram. Apprezzata modella, Kendall Jenner è riuscita a farsi strada grazie alla sua bellezza e senza dover sfruttare oltre il dovuto la parentela con le Kardashian. Grazie al suo fisico praticamente perfetto e molto slanciato, fin dai quattordici anni Kendall incanta le passerelle.