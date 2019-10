Kourtney Kardashian, Getty Images

40 anni, 3 figli e un fisico da fare invidia a chiunque. Kourtney Kardashian , la più grande delle sorelle americane: Kim, Khloé, Kendall e Kylie , irrompe su Sky Uno insieme al resto della famiglia. In attesa di vederle prossimamente su Sky Uno , leggi l’articolo e scopri di più

Classe 79, Kourtney Kardashian è la maggiore delle celebri sorelle americane: Kim, Khloé, Kendall e Kylie. Ha festeggiato 40 anni lo scorso aprile, ha 3 figli ed è più in forma che mai. Dopo la fine della storia con il padre dei suoi tre figli Mason, Penelope e Reign, ovviamente raccontata per filo e per segno nell'ultima stagione di Keeping Up With The Kardashian, ha intrapreso una relazione con il modello 25enne di origine tunisina Younes Bendjima. Nel frattempo il suo ex Scott Disick non è rimasto a guardare, pare infatti si sia subito consolato con la 20enne Sofia Richie. Con l'evoluzione della sua vita amorosa, Kourtney ha avuto un inaspettato cambiamento di stile. Look dopo look la maggiore delle sorelle Kardashian si è aggiudicata un posto tra le icone di stile più apprezzate, come già successo con le sorelle uber-glamorous Kim, Kylie e Kendall. I suoi outfit sempre più audaci e glamour, mettono in risalto le curve naturali valorizzando il corpo minuto ma in super forma, della primogenita della momager Kris Jenner. Non sono infatti arrivate a tardare le prime collaborazioni con i brand di moda, come ad esempio la collezione disegnata per Pretty Little Liars PLT X Kourtney Kardashian, che ha avuto un grande successo tra le celebs e le ragazzine worldwide.

I 40 anni di Kourtney Kardashian

Per i quarant’anni della primogenita Kourtney, il clan Kardashian-Jenner non si è smentito nell’organizzare una festa epica. Pare che a organizzare il party siano stati la mamma Kris Jenner, la sorella Khloé Kardashian e il cognato Kanye West, che hanno dovuto rispettare delle regole della festeggiata (come aveva svelato lei stessa a Jimmy Kimmel): "Niente discorsi, mia mamma non deve piangere, non è permesso dire l'età e niente palloncini". Nulla in proposito di un dessert super hot, l'improbabile torta di compleanno che le hanno fatto preparare, con Kourtney in versione statuetta di marzapane, nuda mentre entra nella vasca da bagno. Il segno dell'abbronzatura al posto del tanga è stato il vero colpo di genio. Ovviamente tutto era a tema Kourtney, dagli altri dolci alle bottiglie di vino. La festeggiata ha anche mostrato i tovaglioli su cui campeggiano delle frasi dette nel reality Keeping Up With The Kardsahian che la riguardano. Come la famosa "Kim, c'è gente che muore", che Kourtney aveva detto a una Kim Kardashian disperata per aver perso un orecchino di diamanti e che è diventata un indimenticabile meme. In fatto di look per il 40esimo compleanno, Kourtney ha dato il meglio di sè in fatto di sensualità. La primogenita delle sorelle Kardashian ha infatti indossato un lungo abito nero aderente e sinuoso, caratterizzato da inserti in pelle che coprivano il "necessario" con trasparenze audaci che rivelavano non solo la silhouette ma anche l'assenza di intimo. Per completare il tutto ha scelto dei sandali con il tacco a spillo e ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci.

I reality

Prima di Keeping Up With The Kardashian, Kourtney aveva già avuto esperienze televisive con il reality The Simple Life, insieme alla sua amica d'infanzia Paris Hilton sempre sul canale americano E! Tra le sue apparizioni in tv c’è anche Filthy Rich: Cattle Drive, un reality show che mostrava la vita dei figli di celebrità ricche. Nel 2007 Keeping Up With The Kardsahian segue le gesta di Kourtney e del resto del clan Kardashian, dalla loro vita amorosa e dai conflitti personali alle loro attività professionali.

La carriera di Kourtney Kardashian

Oltre ad essere madre e personalità del reality show Keeping Up With The Kardashian, Kourtney come sua mamma è una momager di successo. Ha gestito insieme alle sorelle una catena di negozi di abbigliamento chiamata DASH, chiusa nell’aprile 2018. Gestisce una boutique per bambini, Smooch, insieme a sua madre e ha collaborato con Kylie per il lancio di nuovi prodotti cosmetici.

Kourtney si è aggiudicata anche il merito di membro più rispettoso dell'ambiente della famiglia Kardashian. Nell'aprile 2018 ha partecipato a un briefing congressuale sulla riforma normativa dell'industria cosmetica, ottenendo l'approvazione per l'utilizzo del suo "star power" per attirare l'attenzione sulla questione. Nell'aprile 2019, Kourtney ha lanciato un nuovo sito di lifestyle e benessere, Poosh, con la missione dichiarata di "educare, motivare, creare e curare uno stile di vita moderno, raggiungibile da tutti".