Miley Cyrus, le 5 canzoni più belle della popstar

Da "Who Owns My Heart " a "Slide Away " passando per "Wrecking Ball ", scopriamo insieme le cinque canzoni più belle e iconiche di Miley Cyrus.

Miley Cyrus, classe 1992, è tra le artiste più influenti, creative e popolari del momento. In oltre dieci anni di carriera, la cantante è andata incontro a un’importante evoluzione artistica in cui ha sperimentato sonorità differenti toccando tematiche importanti e giocando con outfit in grado di suscitare l’attenzione dei media di tutto il mondo. L’ultimo brano della cantante è “Don’t Call Me Angel”, un’esplosiva collaborazione con Ariana Grande e Lana Del Rey che hanno deciso di creare un nuovo inno del girl power come colonna sonora di “Charlie’s Angels”, il film di Elizabeth Banks che a breve farà il suo debutto nelle sale cinematografiche. Nell’attesa, scopriamo insieme le cinque canzoni più belle e iconiche della cantate. "Can’t Be Tamed" (2010) Dopo l’esordio di successo come attrice e cantante, nel 2010 Destiny Hope Cyrus, questo il nome all’anagrafe, decide di dare una svolta alla sua musica avvicinandosi a un sound pop più moderno in grado di strizzare l’occhio anche al pubblico adulto. “Can’t Be Tamed” mostra una nuova versione della cantante che appare molto più matura rispetto al passato.

"Who Owns My Heart" (2010)

“Who Owns My Heart” è il secondo singolo estratto dal disco “Can’t Be Tamed”. Il brano mescola alla perfezione sonorità pop ad altre maggiormente dance. Al momento il video ufficiale della canzone conta oltre centosessanta milioni di visualizzazioni su YouTube.

Wrecking Ball (2013)

È il 2013 quando Miley Cyrus diventa un vero e proprio fenomeno mediatico conquistando le chart di tutto il mondo. “Wrecking Ball” diventa la canzone più iconica della cantante che infrange record su record, ad esempio il video ufficiale diventa il più visto su Vevo nel primo giorno di uscita con oltre diciannove milioni di visualizzazioni, al momento il filmato conta oltre un miliardo di views su YouTube.

La canzone scala le classifiche a livello internazionale guadagnando numerosi riconoscimenti, tra questi cinque dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre cinque milioni di copie.

"Mother's Daughter" (2019)

“Mother’s Daughter” è il primo brano estratto dall’ep “She Is Coming”, la prima parte della trilogia che andrà a comporre il disco “She Is Miley Cyrus”. Il brano è un inno al girl power di cui la cantante (qui potete trovare tutte le foto più belle di Miley Cyrus) si fa portabandiera ormai da molti anni.

"Slide Away" (2019)

“Slide Away” è il secondo singolo lanciato per trainare l’uscita del nuovo disco “She Is Miley Cyrus”. La canzone è una bellissima ballad pop che conquista immediatamente al primo ascolto, il testo fa riferimento, stando a quanto emerso online, alla fine della storia d’amore con Liam Hemsworth.