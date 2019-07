Miley Cyrus, il nuovo singolo è "Mother's daughter": il video

“Mother’s Daughter” è il primo singolo estratto dal nuovo album di Miley Cyrus, “She is Miley Cyrus”. Il singolo è uscito l’11 giugno 2019 e dal 2 luglio ha anche un videoclip che sta facendo il giro del web.

“Mother’s Daughter”, nuovo singolo di Miley Cyrus

Il nuovo singolo di Miley Cyrus s’intitola “Mother’s Daughter” ed è uscito per la prima volta l’11 giugno 2019 con l’etichetta RCA. Il brano è stato scritto da Miley Cyrus, Andrew Wyatt e Alma Miettinen, con una produzione di Andrew Wyatt e Tay Keith. Il singolo annuncia e proclama a gran voce l’uscita del secondo extended play della carriera della star, “She is coming”, e il settimo album della sua carriera, “She is Miley Cyrus”. La data di uscita è prevista per il 2019, ma non ci sono ancora conferme o informazioni precise sulla release ufficiale.

“Mother’s Daughter” è un brano di tre minuti e trentanove secondi di celebrazione del potere e della forza delle donne. Si concentra soprattutto sulla relazione tra madre e figlia, con diversi riferimenti a Tish Cyrus e a come lei sia riuscita a sua volta a sfondare nel mondo della musica: «Ci ho messo il cuore, il mio tutto, e così l’ho fatto». Nella canzone Miley menziona anche il fatto di essere “spiacevole e cattiva”, e spiega di avere la libertà di fare ciò che desidera: «Non fare giochetti con la mia libertà, ho lavorato per averla. Sono spiacevole, sono cattiva – Doveva esserci qualcosa nell’acqua o magari è il fatto che sono figlia di mia mamma».

Il video musicale è stato rilasciato il 2 luglio 2019 e contiene una serie di riferimenti testuali e visivi alla ideologia del gruppo femminista FEMEN, il quale viene citato nei crediti del video. Tra i guest star ci sono Angelina Duplisea, Amazon Ashley, Tish Cyrus, Aaron Philip, Lacey Baker, Mari Copeny, Melanie Sierra, Paige Fralix, Vendela, Casil McArthur e Trydryn Scott.

She is Miley Cyrus, nuovo album in arrivo

Il settimo studio album di Miley Cyrus uscirà nel 2019 per l’etichetta RCA Records. Il disco è in lavorazione già da prima dell’uscita del precedente “Younger Now”, rilasciato nel 2017 a seguito del grande ritorno alle luci della ribalta. In opposizione al disco precedente, che era marcatamente caratterizzato da sonorità country che si rifacevano al suo retaggio di figlia d’arte di Dolly Parton, “She is Miley Cyrus” contiene elementi hip-hop, pop, alternative e più commerciali. Il disco sarà composto da tre EP che usciranno nel corso dell’anno: “She is Coming”, “She is Here” e “She is Everything”.

Ecco la tracklist completa del primo EP: