Miley Cyrus: il nuovo EP in uscita a maggio

Sta per arrivare il nuovo progetto musicale di Miley Cyrus intitolato “She is Coming”. Ecco tutto quello che si sa fino a questo momento.

Miley Cyrus, “She is Coming”

Il 27 maggio 2019, Miley Cyrus ha pubblicato una copertina in cui indossa una maglietta con scritto “Never Mind the Bollocks” e un parental advisory. Nel commento, la star ci solleva da ogni dubbio: «31 maggio, SHE IS COMING! Metti ora in pre-save o pentiti per il resto della tua esistenza». Secondo le indiscrezioni della rivista americana Entertainment Weekly, il nuovo progetto “She is coming” prenderà la forma di un extended play.

Il primo teaser di questo progetto è arrivato all’inizio del mese, quando Miley ha pubblicato un breve estratto di una delle nuove canzoni. Sabato 25 Miley ha debuttato con tre diverse canzoni nel corso della BBC Radio 1’s Big Weekend in Regno Unito, intitolate: “Cattitude”, “Dream” e “Mother’s Daughter”. Nel corso dello show ha anche duettato con Charli XCX in una versione di “We can’t Stop”. Il nuovo EP di Miley Cyrus arriverà dunque il 31 maggio 2019.

“She is coming” arriva a due anni di distanza dal country pop di “Younger Now”, uscito il 29 settembre 2017 per l’etichetta RCA, il primo tentativo che abbia avuto davvero successo per la piccola star di scrollarsi di dosso la reputazione da provocatrice che le si era incollata ai tempi di “Bangerz” e “Miley Cyrus & Her Dead Petz”.

Younger Now (2017)

“Younger Now” è il sesto album in studio di Miley Cyrus, arrivato dopo un lungo periodo di pausa dai riflettori e una riconciliazione con il fidanzato Liam Hemsworth. L’album segue la sconfitta di Hillary Clinton alle elezioni americane e affonda le radici nel country pop con l’obiettivo di accattivarsi un’audience più conservatore. Il disco è stato annunciato l’8 agosto 2017 e poi rilasciato ufficialmente a settembre: da esso sono stati estratti i singoli “Malibu”, “Inspired” e “Younger Now”. L’album include anche una collaborazione con Dolly Parton, madrina e mentore della Cyrus.

Miley Cyrus

Miley Ray Cyrus, nata Destiny Hope Cyrus nel 1992 a Nashville, è una cantante e attrice americana divenuta famosa per il suo ruolo di Miley Stewart/Hannah Montana nell’iconica sitcom di Disney Channel “Hannah Montana”. Il primo disco lo incide nel 2006 sfruttando il personaggio televisivo che ha interpretato, mentre già nel 2007 intraprende la carriera solista firmando un contratto con la Hollywood Records. L’anno successivo esce il secondo disco da solista, “Breakout”, pur mantenendo saldo il suo ruolo di Hannah Montana per i bambini. Nel 2009 è una delle artiste più remunerate della storia e tra le cinque star dell’anno. La sua immagine da cantante più matura si forma nel 2010 con la pubblicazione dell’extended play “The Time of Our Lives” e di “Can’t be tamed”. Nel 2012 esce uno dei dischi più ribelli della sua intera carriera, “Bangerz”, all’interno del quale è contenuto l’iconico singolo “Wrecking Ball” che ha decisamente rivoluzionato la sua immagine agli occhi del mondo.