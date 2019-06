Charlie's Angels: Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del Rey insieme per la colonna sonora

Forse un trio così non si era mai visto: tre principesse del pop insieme per la colonna sonora di uno dei film più attesi dell’anno, stiamo ovviamente parlando di Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del Rey che hanno unito le loro voci per “Charlie’s Angels”.

Charlie’s Angels: girl power al cinema

Il film, diretto da Elizabeth Banks (qui puoi trovare tutte le foto più belle dell’attrice e regista) che avrà anche un ruolo di primo piano all’interno della pellicola, vede come protagoniste Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska, nel cast anche altri di attore di fama internazionale come Patrick Stewart e Noah Centineo.

Nelle scorse ore il trailer della pellicola ha fatto il suo debutto online mandando subito in visibilio i milioni di fan che sono in trepidante attesa ormai da parecchi mesi. La distribuzione del film è prevista per questo autunno quando il girl power invaderà le sale cinematografiche.

Il trailer del film vede le tre protagoniste destreggiarsi tra sequenze adrenaliniche e scene divertenti mostrando fin da subito il grande potenziale del film che si appresta a sbancare i botteghini di tutto il mondo. Parallelamente alla distribuzione del filmato, Miley Cyrus ha pubblicato un post che ha lasciato tutti di stucco.

Charlie’s Angels: Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del Rey

La cantante, classe 1992, ha postato un breve video in cui viene svelato che la colonna sonora del film è stata realizzata dalla stessa insieme ad Ariana Grande e Lana Del Rey, come scritto poi anche alla fine del trailer. Il filmato non annuncia la data di uscita ed è soltanto possibile ascoltare pochi secondi di musica che hanno però già entusiasmo il pubblico, curioso di conoscere il risultato del lavoro di tre artiste così diverse tra loro.

Infatti, se negli ultimi anni Miley Cyrus ha dato una svolta alla sua musica avvicinandosi in parte all’r’n’b, parallelamente troviamo Ariana che con il disco “thank, u next” ha dimostrato grande sperimentazione nei suoni e Lana Del Rey che in quanto a stile non ha rivali, insomma tre mondi differenti che però amalgamati potrebbero dare un risultato davvero strabiliante.

Il post Instagram di Miley ha subito fatto il giro dei social e in meno di ventiquattro ore ha superato due milioni di visualizzazioni, 500.000 like e 12.000 commenti.