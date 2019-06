Ariana Grande in concerto: altre 19 date dello Sweetener Tour

Non accenna ad arrestarsi il successo di Ariana Grande e del suo Sweetener Tour 2019. Sono state infatti annunciate altre 19 nuove date del suo spettacolo che si svolgeranno tra il 9 novembre e il 21 dicembre negli Stati Uniti. Una nuova tranche che arriva a grande richiesta e che sottolinea ancora una volta l’impatto clamoroso che la cantante ha avuto negli ultimi mesi. Ariana Grande sarà così in tour per tutto il 2019 ma per ora non c’è spazio per l’Italia. Lo Sweetener Tour 2019 proseguirà tra Canada e Stati Uniti fino ai primi di agosto, poi a settembre si trasferirà in Europa e toccherà le principali capitali del continente fino a metà ottobre. Dopo una breve pausa, Ariana Grande tornerà in tour con le nuove date appena annunciate che le permetteranno di superare i 100 spettacoli nel solo Nord America. Una piccola delusione per i fan italiani che attendono l’artista dal 2017 quando si esibì a Roma e Torino con il suo “Dangerous Woman Tour”.

Le nuove date del Sweetener Tour 2019

La speranza è che il tour prosegua e venga aggiornato anche in vista del prossimo anno con la possibilità di vedere Ariana Grande anche in Italia. L’artista non si è mai esibita nel nostro paese nonostante l’uscita dei due album “Sweetener” e “Thank U, Next”. Queste le date in programma tra novembre e dicembre 2019:

9 novembre Nassau, NY – Nassau Memorial Coliseum

12 novembre Brooklyn, NY – Barclays Center

15 novembre Charlottesville, VA – John Paul Jones Arena

17 novembre Lexington, NY – Rupp Arena

19 novembre Atlanta, GA – State Farm Arena

22 novembre Raleigh, NC – PNC Arena

24 novembre Tampa, FL – Amalie Arena

25 novembre Orlando, FL – Amway Center

27 novembre Miami, FL – American Airlines Arena

1 dicembre Jacksonville, FL – VyStar Veterans Memorial Coliseum

3 dicembre Columbia, SC – Colonial Life Arena

5 dicembre Nashville, TN – Bridgestone Arena

7 dicembre Memphis, TN – FedEx Forum

9 dicembre Dallas, TX – American Airlines Center

12 dicembre Phoenix, AZ – Talking Stick Resort Arena

13 dicembre Anaheim, CA – Honda Center

15 dicembre Las Vegas, NV – MGM Grand Garden Arena

17 dicembre San Francisco, CA – Chase Center

21 dicembre Los Angeles, CA – The Forum

La possibile scaletta dei concerti

Il tour 2019 è a supporto degli album “Sweetener”, pubblicato il 17 agosto 2018, e “Thank u, next”, arrivato l’8 febbraio 2019. Fin dai primi concerti Ariana Grande ha dato vita ad uno show ricco con 29 tracce. Questa la scaletta seguita dall’artista durante il concerto ad Albany e che dovrebbe rispecchiare per gran parte quella che verrà eseguita nei prossimi concerti in programma:

Raindrops (An angel cried) God is a woman Bad idea Break up with your girlfriend, I’m bored R.E.M. Be alright Sweetener Successful Side to side Bloodline 7 rings Love me harder Breathin Needy Fake smile Make up Right there You’ll never know Break your heart right back NASA Goodnight n go Everytime One last time The light is coming Into you Dangerous woman Break free No tears left to cry Thank u, next

Ariana Grande si esibirà tra agosto e ottobre in Europa. Ecco tutte le date nel Vecchio Continente: