Ariana Grande, è partito lo "Sweetener tour": le curiosità

Dopo mesi e mesi di attesa, dubbi e momenti difficili, ecco finalmente Ariana Grande pronta a tornare ad esibirsi live per il suo affezionatissimo pubblico. Lo “Sweetener tour” ha preso il via lunedì 18 marzo dal Times Union Center di Albany (New York) e attraverserà gli Stati Uniti e il Canada con varie tappe fino al mese di luglio 2019, per poi spostarsi oltreoceano e raggiungere l’Europa tra agosto e ottobre. Purtroppo, non è in programma nessuna data in Italia nel corso di questo tour.

Cos’è successo durante la prima data ad Albany

Lo “Sweetener tour” di Ariana Grande è partito lunedì 18 marzo dal palco del Times Union Center di Albany, capitale dello stato di New York. I tantissimi fan della popstar americana hanno subito condiviso video, foto e commenti sui social, così come Ariana: a giudicare dall’entusiasmo dimostrato, il tour sembra essere cominciato nel migliore dei modi, con una scaletta ricchissima e coreografie dal forte impatto scenico. L’opening act dei concerti nord americani è stato affidato a Normani, parte integrante delle Fifth Harmony (dal 2018 la girl band si è presa una pausa a tempo indeterminato, dopo sei anni di attività, per dedicarsi alle rispettive carriere da soliste). Come riportato dai fan presenti allo spettacolo, non sono mancati i tributi a Mac Miller, ex fidanzato di Ariana Grande, tragicamente venuto a mancare lo scorso settembre 2018. Una canzone del rapper è stata diffusa nell’arena prima dell’inizio del concerto, inoltre la cantante ha deciso di iniziare il live proprio con “Raindrops (An angel cried)”: il testo del brano recita parole come “Quando le gocce di pioggia cadono dal cielo / Il giorno in cui mi hai lasciata, un angelo ha pianto". La seconda data del “Sweetener tour” andrà in scena mercoledì 20 marzo al TD Garden di Boston, per poi proseguire con i concerti in tutta America ed Europa.

La scaletta del concerto

Come preannunciato dalla stessa Ariana Grande, il tour 2019 sarà a supporto di entrambi gli ultimi due album della popstar americana, usciti a soli sei mesi di distanza l’uno dall’altro: “Sweetener”, pubblicato il 17 agosto 2018, e “Thank u, next”, arrivato l’8 febbraio 2019. Durante la prima data del “Sweetener tour” ad Albany la scaletta è stata infatti incentrata principalmente sui due nuovi dischi di Ariana, di cui sono stati presentati live quasi tutti i brani. Non sono mancati, però, i “vecchi” successi contenuti nei precedenti album “Dangerous Woman” e “My Everything”. Ben 29 tracce portate in scena, per uno spettacolo che ha completamente soddisfatto il pubblico presente. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Ariana Grande durante il concerto ad Albany, le canzoni eseguite nelle prossime date del tour potrebbero ovviamente subire variazioni a discrezione dell’artista.