Ariana Grande sta per tornare. Come già anticipato, il nuovo album si intitolerà “Thank u, next” e ne sono già stati estratti tre singoli: la title track, “Imagine” e “7 rings”. Ora la popstar americana ha finalmente svelato la data d’uscita del disco attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, e le novità non finiscono qui perché in foto compare anche la tracklist completa di quello che sarà “Thank u, next”. Ecco tutto quello che dobbiamo aspettarci dalla nuova Ariana Grande.

Nuovo album di Ariana Grande: quando esce?

Come sempre super social, già durante i giorni scorsi Ariana Grande aveva dato qualche indizio ai fan con le sue risposte su Twitter, lasciando intendere che l’album sarebbe uscito nel mese di febbraio 2019. In un tweet la cantante ha scritto «Due album in sei mesi. È una cosa importante. Vi amo. Parleremo presto»: il precedente disco di Ariana Grande, “Sweetener”, è stato pubblicato il 17 agosto 2018. Facendo un paio di conti è semplice trarre già le conclusioni, ma ora è tutto ufficiale: il nuovo album uscirà venerdì 8 febbraio 2018. La cantante ha comunicato la data d’uscita nella didascalia di una foto postata sul suo profilo Instagram, in cui compare l’intera tracklist di “Thank u, next”.

La tracklist completa di “Thank u, next”

Ariana Grande ha condiviso sui social la tracklist di tutte le canzoni che fanno parte del suo nuovo album “Thank u, next”, in uscita il prossimo 8 febbraio per Republic Records. Nel disco non sono presenti featuring e ovviamente contiene i singoli già lanciati come anticipazione: la title track, “Imagine” e “7 rings”. Quest’ultimo brano, pubblicato lo scorso 18 gennaio, ha riscosso immediatamente un grande successo: ha battuto il record di streaming in un giorno con quasi 15 milioni di ascolti. “Thank u, next” arriva a distanza di soli sei mesi dal precedente album “Sweetener”. È stato un periodo molto difficile per Ariana Grande, dopo l’attentato di Manchester e la recente morte dell’ex fidanzato Mac Miller, la cantante si è dovuta prendere un po’ di tempo per elaborare i brutti momenti passati. Fortunatamente la musica l’ha salvata, permettendole di esorcizzare il dolore con la scrittura di nuove canzoni. Ora Ariana Grande è pronta a tornare sul palco per dar voce a tutto quello che l’ha resa ciò che è e condividerlo con il suo affezionato pubblico. A marzo 2019 prenderà il via il suo “Sweetener world tour”: tutto inizierà con le date negli Stati Uniti d’America e in Canada, per poi arrivare in Europa da agosto a ottobre 2019. Questo è il primo tour della cantante a non avere una tappa in Italia, almeno fino ad ora. Durante la tournée Ariana Grande presenterà al pubblico sia le canzoni di “Sweetener” che del nuovo album in uscita “Thank u, next”. Di seguito potete trovare la tracklist completa di “Thank u, next”: