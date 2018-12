Ariana Grande, il nuovo singolo è "Imagine"

La donna più importante del 2018 colpisce ancora: Ariana Grande stupisce le orde di fan pubblicando un nuovo singolo, “Imagine”, a pochissime settimane dall’uscita di “Thank U, Next”: tutte le curiosità sulla release

“Imagine”

Titolo davvero importante per il nuovo singolo di Ariana Grande, l’artista più rilevante del 2018. “Imagine” è uscita poche ore fa e sta già facendo il giro del web, esattamente come è successo per il precedente brano, “Thank U, Next”. A nemmeno 5 mesi dall’uscita di “Sweetener”, la Grande sta già infatti rilasciando i nuovi singoli per il suo quinto album, in arrivo molto presto.

Dopo un conto alla rovescia che ha lasciato i social col fiato sospeso, Ariana Grande ha diffuso la sua nuova canzone, “Imagine”, una ballata romantica che scioglie il cuore. Nel testo, la star evoca un mondo dove ha trovato l’amore e la passione, e dunque anche la pace dei sensi. Su Twitter, la Grande ha descritto il suo nuovo singolo in questo modo: «una canzone sull’amore semplice e bellissimo, che ora e per sempre sarà però irraggiungibile». In una storia di Instagram, ha concluso così la sua presentazione di “Imagine”: «Per tutti quelli che me lo stanno chiedendo: “”Thank U, Next” = Accettazione, “Imagine” = Negazione. Come se volessi fare finta che [la storia d’amore] non è mai finita. Negazione. Ma naturalmente non vedo l’ora di ascoltare le vostre idee e le vostre esperienze con il mio brano. Magari potreste trovarle un significato completamente diverso!»

“Imagine” è stata scritta da Ariana Grande stessa, insieme a Andrew “Pop” Wansel, Jameel Roberts, Nathan Perez e Priscilla Renea ed è uscita il 14 dicembre 2018 per l’etichetta Republic. Il brano è disponibile in streaming e download digitale.

Come già preannunciato, l’obiettivo di Ariana Grande non è più quello di rilasciare musica in tempi precisi, separando le ere musicali tra un disco e l’altro. Il suo desiderio è quello di pubblicare le canzoni una volta che le considera pronte, senza badare all’uscita del disco e alle tempistiche commerciali. Lo ha spiegato con molta trasparenza lei stessa: «Dobbiamo fare il teaser prima del singolo, e poi fare il singolo, e poi aspettare per il preordine. Poi il pezzo deve entrare in rotazione radiofonica, e poi bisogna fare gli sconti e tutta questa robaccia. Io invece: “Fra, voglio solo parlare ai miei fan, cantare e scrivere musica e rilasciarla quando lo dico io, proprio come fanno i ragazzi del settore. E così adesso ho iniziato a farlo, e continuerò"».

Il prossimo album di Ariana Grande

Tutto quello che sappiamo del nuovo disco di Ariana Grande, in arrivo prossimamente, lo dobbiamo alle conversazioni social della star con i suoi fan, a cui adora rivelare piccoli frammenti dei suoi grandi progetti.

Stando a quanto annunciato in una conversazione su Twitter, la star avrebbe spiegato che il prossimo disco si chiamerà proprio come il singolo, “Thank U, Next”, e conterrà 13 tracce. Ha scritto anche: «Molto di questo album compiangerà le relazioni fallite, che però sono state importanti e bellissime, della mia vita. Celebrerà anche la crescita e l’esplorazione dell’indipendenza».