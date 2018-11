Ariana Grande, le cinque canzoni da conoscere

Da stella di Nickelodeon a popstar di grande successo, è questo il percorso intrapreso da Ariana Grande da ormai quattro anni. Relativamente pochi se si pensa alla carriera di un’artista, ma per la ragazza nata a Boca Raton si è trattato di un periodo decisamente impegnativo, complesso e ricco di cambiamenti. Ariana Grande si è trovata in una posizione unica: tante hit di successo, ma ancora in procinto di trovare la sua identità musicale. La sua relativa imperscrutabilità ha contribuito a definire l'immagine di una principessa pop che può firmare successi in serie rifiutandosi di accontentarsi di essere associata a uno stile ben definito. Questo, soprattutto all’estero, è una caratteristica messa in discussione dai critici che vedono il suo lavoro irregolare ma, allo stesso tempo, Ariana Grande è riuscita però a trovare la sua maturità e anno dopo anno ha raggiunto il suo obiettivo. Da qualche giorno, l'artista statunitense ha annunciato le date del suo tour mondiale in programma nel 2019 dove presenterà live i brani del suo ultimo album “Sweetener”, pubblicato lo scorso 17 agosto. L’ultimo lavoro è stato anticipato da tre singoli pubblicati nel corso del 2018: “No tears left to cry”, “The light is coming” in featuring con Nicki Minaj e “God is a woman”. Il tanto atteso ritorno sul palco di Ariana Grande ci permette di analizzare i suoi lavori e di scegliere le cinque canzoni da conoscere del suo repertorio e che faranno sicuramente parte della scaletta dei suoi prossimi concerti:

“Dangerous Woman” “Into you” “No Tears Left to Cry” “One Last Time” “Love Me Harder”

Dangerous Woman

La title track del suo album del 2016 lanciava subito un segnale forte ai fan e ai critici: la star dei telefilm per ragazzini era cresciuta. Una canzone audace che mette in risalto una nuova immagine di Ariana Grande. Da ragazzina a donna sicura e indipendente, consapevole della sua sensualità. “Cause it's my business/God as my witness/Start what I finished” canta e così chiude la parentesi con il passato per lanciarsi nel futuro.

Into you

"Into You", è un'altra delle canzoni principali dell’album “Dangerous Woman” e mette ancora una volta in risalto il cambiamento di Ariana Grande. Nel corso della sua carriera è stata in grado di avere un’immagine innocente, sostenuta da una voce dolce e delicata. Anche in questo brano esprime la sua indipendenza e anche dal punto di vista musicale percorre territori fino ad allora sconosciuti.

No tears left to cry

In pochi mesi “No tears left to cry”, che fa parte dell'ultimo album "Sweetener" è diventata una delle canzoni più importanti della carriera di Ariana Grande. Un anno dopo l’attacco terroristico avvenuto durante il suo concerto a Manchester, l’artista ha trasformato in sfida il proprio trauma e trasmette un messaggio unico ed efficace: la gioia non può e non sarà mai sconfitta.

One last time

Il video di “One last time” ha superato le 100 milioni di visualizzazioni certificando il successo di una delle canzoni più famose di Ariana Grande. Un brano dance pop scritto dal produttore e DJ francese David Guetta che è stato pubblicato in più versione per il mercato europeo. In Italia il brano è stato realizzato in collaborazione con Fedez, mentre in Francia è stata pubblicata una versione insieme al cantante Kendji Girac.

Love me harder

Un duetto piacevolmente non convenzionale tra Ariana Grande e The Weeknd. In “Love me harder” la voce di Ariana Grande si associa benissimo con il tono di The Weeknd, rendendo questa una delle sue tracce più sensuali. Una combinazione vincente premiata anche dal successo del brano in grado di conquistare dischi di platino in diversi paesi dell’Europa, negli Stati Uniti e in Australia.