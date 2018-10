Ariana Grande: annunciate le prime date del world tour 2019

Ariana Grande ha svelato le prime date dell’attesissimo world tour 2019. Ad ora sono state annunciate solo le date americane, ma la cantante ha rassicurato i fan dichiarando che ci saranno presto altre news sulle ulteriori tappe della tournée. Ariana presenterà live i brani del suo ultimo album “Sweetener”, pubblicato lo scorso 17 agosto, e probabilmente anche pezzi ancora più recenti: dalle sue recenti dichiarazioni, la cantante è al lavoro su nuove canzoni ed è possibile che ci sia un’ulteriore uscita discografica a breve termine nei suoi piani.

Tutte le date già annunciate

Ariana Grande ha condiviso la prima tranche di date del suo world tour previsto per il 2019. Per il momento le date annunciate toccheranno varie città degli Stati Uniti d’America, ma presto verranno svelate ulteriori tappe che porteranno Ariana e la sua musica sui palchi di tutto il mondo. I live prenderanno il via a marzo 2019 per poi proseguire in tutta America fino al mese di giugno. Questo il calendario del tour, aggiornato ad ora:

18 marzo Albany, NY - Times Union Center

20 marzo Boston, MA - TD Garden

22 marzo Buffalo, NY - KeyBank Center

25 marzo Washington, DC - Capital One Arena

26 marzo Philadelphia, PA - Wells Fargo Center

28 marzo Cleveland, OH - Quicken Loans Arena

30 marzo Uncasville, CT - Mohegan Sun Arena

1 aprile Montreal, Quebec - Bell Centre

3 aprile Toronto, Ontario - Scotiabank Arena

5 aprile Detroit, MI - Little Caesars Arena

7 aprile Chicago, IL - United Center

10 aprile Columbus, OH - Schottenstein Center

12 aprile Indianapolis, IN - Bankers Life Fieldhouse

13 aprile St. Louis, MO - Enterprise Center

15 aprile Milwaukee, WI - Fiserv Forum

17 aprile St. Paul, MN - Xcel Energy Center

18 aprile Omaha, NE - CHI Health Center

20 aprile Denver, CO - Pepsi Center

22 aprile Salt Lake City, UT - Vivint Smart Home Arena

25 aprile Edmonton, Alberta - Rogers Place

27 aprile Vancouver, British Columbia - Rogers Arena

30 aprile Portland, OR - Moda Center

2 maggio San Jose, CA - SAP Center

3 maggio Sacramento, CA - Golden 1 Center

6 maggio Los Angeles, CA - Staples Center

10 maggio Los Angeles, CA - The Forum

14 maggio Phoenix, AZ - Talking Stick Resort Arena

17 maggio San Antonio, TX - AT&T Center

19 maggio Houston, TX - Toyota Center

21 maggio Dallas, TX - American Airlines Center

23 maggio Oklahoma City, OK - Chesapeake Energy Arena

28 maggio Tampa, FL - Amalie Arena

29 maggio Orlando, FL - Amway Center

31 maggio Miami, FL - American Airlines Arena

4 giugno Raleigh, NC - PNC Arena

7 giugno Nashville, TN - Bridgestone Arena

8 giugno Atlanta, GA - State Farm Arena

10 giugno Charlotte, NC - Spectrum Center

12 giugno Pittsburgh, PA - PPG Paints Arena

14 giugno Brooklyn, NY - Barclays Center

18 giugno New York, NY - Madison Square Garden

Gli ultimi progetti di Ariana

Il nuovo album di Ariana Grande, “Sweetener” è uscito lo scorso 17 agosto per Republic Records. Il disco è stato anticipato da tre singoli pubblicati nel corso del 2018: “no tears left to cry”, “the light is coming” in featuring con Nicki Minaj e “God is a woman”. Il 18 settembre è stato condiviso un altro estratto dall’album intitolato “Breathin”. Grazie al successo di “Sweetener” Ariana Grande si è guadagnata vari record d’ascolti su Spotify e nelle classifiche Billboard (la celebre piattaforma di streaming digitale le ha anche dedicato un’intera mostra temporanea a New York). Negli ultimi mesi la cantante ha passato momenti molto difficili: in seguito all’attentato di Manchester e alla recente morte dell’ex fidanzato Mac Miller, Ariana si è dovuta prendere un po’ di tempo per elaborare il brutto periodo passato. La Grande si è momentaneamente ritirata dalle scene e dagli impegni della sua carriera, ma anche questa volta pare che la musica sia stata la sua cura. Fortunatamente la cantante ha esorcizzato il dolore scrivendo nuove canzoni, ed ora è pronta a tornare sul palco per dar voce a tutto ciò che l’ha resa ciò che è e condividerlo con il suo affezionato pubblico.