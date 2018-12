Ariana Grande e Spotify: una mostra dedicata a “Sweetener”

Ariana Grande ha collaborato con Spotify alla realizzazione di una speciale mostra ispirata al suo nuovo album “Sweetener”. Lo scorso weekend, dal 28 al 30 settembre, è stato allestito uno spazio temporaneo a New York dedicato all’ultimo disco di Ariana. L’esibizione è stata strutturata in modo che ogni stanza rimandasse a una specifica canzone contenuta in “Sweetener”. Anche la cantante ha presenziato alla mostra, nonostante la pausa presa dagli impegni lavorativi e mondani in questo difficile periodo della sua vita. La Grande ha condiviso qualche foto dell’evento sul suo profilo Instagram. L’accesso alla mostra era possibile semplicemente registrandosi sul sito ufficiale della cantante, ma ovviamente i posti sono andati a ruba in un batter d’occhio.

L’importanza della dolcezza

A due anni di distanza dal precedente album “Dangerous Woman”, lo scorso 17 agosto Ariana Grande ha pubblicato “Sweetener”. Il disco è uscito per Republic Records, anticipato da tre singoli: “No tears left to cry”, “The light is coming” in featuring con Nicki Minaj e “God is a woman”. Il 18 settembre 2018 è stato pubblicato “Breathin”, quarto estratto dall’album, già eseguito dal vivo durante la data di Los Angeles dei concerti promozionali di “The Sweetener Sessions”. Il titolo del disco rimanda all’importante capacità di portare luce nella propria e altrui vita, addolcendo i momenti difficili con la propria presenza per le persone vicine. Per questo album Ariana ha deciso di pubblicare una copertina a colori per la prima volta nella sua carriera (per tutti i precedenti dischi sono state scelte cover art in bianco e nero). Colori, luce, dolcezza e ricerca di positività per le quindici tracce che compongono “Sweetener”, pubblicato un anno dopo l’attentato di Manchester che ha tragicamente interrotto il concerto di Ariana Grande lo scorso 22 maggio 2017.

“Sweetener” da record

L’ultimo album di Ariana Grande ha registrato fin da subito numeri da record. Quarto album in studio della sua carriera, ha esordito in vetta alla Billboard 200 con oltre 231.000 copie vendute (di cui più della metà in formato digitale). Si tratta del terzo disco della cantante arrivato, fin dal principio, in cima alla classifica degli album più venduti d’America. “No tear left to cry”, primo singolo estratto da “Sweetener”, ha esoridito al terzo posto della Billboard Hot 100 (con 100.000 copie vendute e oltre 36 milioni ascolti in streaming). Questi numeri hanno reso Ariana Grande la prima e unica cantante ad aver debuttato nella top 10 di questa classifica con ogni primo singolo dei suoi primi quattro album. Inoltre, Ariana è la quarta artista femminile col maggior numero di pezzi contemporaneamente presenti in classifica (prima di lei Taylor Swift, Beyoncé e Cardi B). Attualmente “Sweetener” ha superato un miliardo di streaming su Spotify, tagliando un altro importante traguardo. Il tour di presentazione del disco sarebbe dovuto partire a febbraio 2019, ma ora come ora Ariana ha dovuto prendersi una pausa, mettendo in forse i prossimi progetti della sua carriera. Un periodo buio dal quale tutti sperano si possa riprendere al più presto per tornare sui palchi più forte di prima.