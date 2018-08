Ecco "Sweetener", il nuovo album di Ariana Grande

Ariana Grande esce con il suo nuovo album dal titolo "Sweetener". Si tratta del primo disco dell'artista statunitense dopo l'attentato di Manchester nel 2017, nella serata del suo concerto, e arriva due anni dopo l'ultimo lavoro in studio, "Dangerous Woman".

Le collaborazioni

"Sweetener" è il quarto album in studio pubblicato da Ariana Grande, dopo "Yours Truly" del 2013, "My Everything" del 2014 e "Dangerous Woman" del 2016. Il disco contiene 15 tracce ed è stato anticipato da due singoli: "No tears left to cry", uscito lo scorso aprile in memoria delle vittime della strage di Manchester e "The light is coming", realizzato con Nicki Minaj e uscito a giugno. All'interno dell'album ci sono anche altri brani nati da collaborazioni come "Blazed", che vede protagonista Pharrell Williams, e "Borderline", realizzato con Missy Elliott.