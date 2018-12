Ariana Grande, il video di Thank U, Next è già da record

YouTube conferma che il video musicale "Thank U, Next" di Ariana Grande ha raggiunto oltre 55 milioni di visualizzazioni nelle sue prime 24 ore sulla piattaforma di condivisione video, diventando così il più grande debutto nella storia di YouTube. "Thank U, Next" continua a battere record sulle piattaforme di streaming digitale. Il video, che presenta fedeli riproduzioni di diverse scene del film “Mean Girls” , insieme ad alcune dei film “Bring It On” , “13 Going on 30” e “Legally Blonde” - ha già battuto il record di spettatori simultanei per una premiere di YouTube grazie alle 829.000 persone che hanno guardato Ariana Grande appena è stato pubblicato.

Ariana Grande donna dell'anno per Billboard

Il video è stato diretto da Hannah Lux Davis e inizia con degli studenti di un liceo che spargono fake news su Ariana. Poi arriva lei a raccontare i suoi amori su un diario nella sua cameretta. Si tratta dell’ennesimo trionfo per Ariana Grande che nel 2018 è stata votata come donna dell’anno dal magazine musicale Billboard. Sweetener” è uno dei dischi record di quest’anno e il 6 dicembre diventerà ufficialmente “regina” durante il tredicesimo gala “Women in Music” di New York. Prima di lei, alcuni dei nomi più rilevanti del pop moderno, tra cui Lady Gaga, Taylor Swift, Madonna e Selena Gomez hanno vinto questo premio: «Ariana Grande è una star secondo le sue regole, che non si piega ai trend musicali e non segue il sentiero già battuto nell’industry,» ha dichiarato Ross Scarano di Billboard, «Certa delle sue convinzioni, Ariana difende sempre le sue decisioni ed è indipendente, in un mondo che non è sempre ospitale verso le donne che dimostrano una forza come la sua. Ha carattere, e sta facendo alcune delle migliori canzoni della sua carriera: decisamente merita il titolo di “Donna dell’Anno”».

Il successo di "Sweetener" e il tour negli States

L’album “Sweetener” è stato anche quello con maggiori ascolti in streaming del 2018 per un’artista pop donna, segnando un autentico record. “Thank U, Next” è l’ennesimo singolo estratto dall’album dei record ed è un manifesto a una nuova era musicale dell’artista. Dopo la turbolenta separazione dal partner, Pete Davidson (a cui aveva dedicato una canzone di “Sweetener”), Ariana Grande è più libera e indipendente che mai e lo dimostra in questa sua nuova canzone. La cantante sarà in tour dal 18 marzo fino al 18 giugno negli Stati Uniti. Ecco il calendario completo: