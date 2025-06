Merk & Kremont e Jovanotti pubblicano la collaborazione Oceanica

Grazie di cuore per averci coinvolti in questa bellissima avventura ”.

Lorenzo Jovanotti ha raccontato: “Mi piacciono molto Merk & Kremont, le volte che hanno suonato al Jova Beach Party hanno fatto impazzire tutti. Prima di essere ottimi producer, sono DJ pazzeschi, e per me questo vuol dire molto, io nasco DJ e il mio primo strumento sono stati i giradischi, la musica da ballo mi piace”.

Il cantautore ha proseguito: “Grazie per avermi invitato a collaborare e a scrivere insieme e realizzare Oceanica. Durante il PalaJova, i due sono passati a trovarmi in camerino a Milano e lì mi hanno fatto sentire la bozza di questa base, il giorno dopo gli ho mandato un vocale con la canzone che ci ho scritto sopra ascoltandola e via. In un paio di session negli hotel del tour abbiamo costruito il pezzo”. Infine, Lorenzo Jovanotti ha spiegato il significato del titolo: “Nella tradizione della migliore house ho cercato una parola chiave che diventasse l’immagine del pezzo, e mi è venuta in mente ‘Oceanica’. Il ‘sentimento oceanico’ è un’esperienza emotiva che conosco e ha a che fare con il ritmo e con il respiro, con la danza e con la vita”.