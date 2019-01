Ariana Grande, il nuovo singolo è "7 Rings"

È uscito alla mezzanotte di venerdì 18 gennaio il nuovo singolo di Ariana Grande, “7 Rings”, terzo estratto dall’album in uscita a marzo “Thank U, Next”. Come la stessa Grande ha spiegato, questa nuova canzone vuole essere un inno all’amicizia e ai legami forti che si instaurano nella vita, senza i quali non ci sarebbe la felicità. «Amo questa canzone più di qualsiasi altra abbia mai pubblicato finora», ha dichiarato la giovane star americana. “7 Rings” è ispirato a un fatto realmente accaduto: la Grande fa riferimento all’acquisto di sette anelli, uno per lei e gli altri per le sue amiche, che ha fatto in un negozio Tiffany. Dopo la separazione da Pete Davison, Ariana è uscita con le amiche per fare un po’ di shopping e, complice anche lo champagne, ha fatto questo pazzo acquisto. Una volta tornata a casa, ha iniziato a scrivere la canzone, che si discosta un po’ dalle sue precedenti, in particolare per l’avvicinamento sempre più marcato ai terreni dell’hip-hop. L’aria è che anche questo singolo ripercorrerà le orme dei precedenti: dopo cinque ore le visualizzazioni del nuovo video su YouTube sono già ben oltre quota quattro milioni.

Il testo della canzone

Questo il testo del nuovo singolo di Ariana Grande:

Yeah, breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles

Girls with tattoos who like getting in trouble

Lashes and diamonds, ATM machines

Buy myself all of my favorite things (Yeah)

Been through some bad shit, I should be a sad bitch

Who woulda thought it'd turn me to a savage?

Rather be tied up with cuffs and not strings

Write my own checks like I write what I sing, yeah (Yeah)



My wrist, stop watchin', my neck is flossin'

Make big deposits, my gloss is poppin'

You like my hair? Gee, thanks, just bought it

I see it, I like it, I want it, I got it (Yeah)



I want it, I got it, I want it, I got it

I want it, I got it, I want it, I got it

You like my hair? Gee, thanks, just bought it

I see it, I like it, I want it, I got it (Yeah)



Wearing a ring, but ain't gon' be no "Mrs."

Bought matching diamonds for six of my bitches

I'd rather spoil all my friends with my riches

Think retail therapy my new addiction

Whoever said money can't solve your problems

Must not have had enough money to solve 'em

They say, "Which one?" I say, "Nah, I want all of 'em"

Happiness is the same price as red-bottoms

Tra nuovo album e lo “Sweetener World Tour”

In attesa di notizie certe sul quinto disco dell’artista americana, “Thank U, Next”, atteso a breve dopo i primi tre singoli già estratti (la title track e “Imagine”, oltre a “7 Rings”), ha invece già preso forma il nuovo tour della Grande. Lo “Sweetener World Tour”, secondo quanto spiegato dalla popstar, se nel nome richiama il precedente disco vedrà però in scaletta anche i brani dell’album che verrà. Il ciclo di concerti partirà da Albany il prossimo 18 marzo e si snoderà principalmente tra Stati Uniti e Canada. Solo a fine estate Ariana Grande arriverà in Europa per quattro concerti tra Londra, Glasgow e Dublino. Niente Italia, almeno per il momento.