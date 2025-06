Dal 26 giugno al 13 luglio Portrait Milano lancia il suo primo programma dell’Estate in Piazza in collaborazione con Sky Cinema e Sammontana: Portraits of an Italian Summer, una narrazione corale fatta di ricordi, esperienze, visioni e sapori. Un palinsesto di cinema all’aperto, musica, sport, gelato e reminiscenze di gusto tutte italiane, dedicato alla città di Milano e ai suoi ospiti

Milano, estate 2025: dal 26 giugno al 13 luglio 2025 Portrait Milano lancia il suo primo programma dell’Estate in Piazza in collaborazione con Sky Cinema e Sammontana: Portraits of an Italian Summer, una narrazione corale fatta di ricordi, esperienze, visioni e sapori. Il calendario di appuntamenti rende omaggio al patrimonio tradizionale del lifestyle italiano: partendo dalla piazza come epicentro iconico della vita estiva, Portrait Milano sceglie di aprire ancora una volta le porte alla città e ai suoi ospiti, offrendo un palinsesto che ruota attorno al cinema, alla musica, allo sport e al gusto.

La programmazione sotto le stelle La programmazione include infatti un ciclo di proiezioni cinematografiche in collaborazione con Sky Cinema, con una selezione di pellicole italiane pluripremiate, da godere sotto le stelle e da prenotare gratuitamente sul sito: estateitaliana.portraitmilano.it. Giovedì 26 giugno VERMIGLIO (regia di Maura Delpero, 2024)

(regia di Maura Delpero, 2024) Domenica 29 giugno ROMEO È GIULIETTA (regia di Giovanni Veronesi, 2024)

(regia di Giovanni Veronesi, 2024) Martedì 1° luglio MARCELLO MIO (regia di Christophe Honoré, 2024)

(regia di Christophe Honoré, 2024) Giovedì 3 luglio NATA PER TE (regia di Fabio Mollo, 2023)

(regia di Fabio Mollo, 2023) Domenica 6 luglio NON SONO QUELLO CHE SONO (regia di Edoardo Leo, 2023)

(regia di Edoardo Leo, 2023) Martedì 8 luglio DIAMANTI (regia di Ferzan Özpetek, 2024) Un'esperienza sicuramente unica: è la prima volta che questo imponente edificio, l'ex seminario arcivescovile dalla diocesi di Milano, si trasforma in cinema open-air per ben sei serate. Tra i momenti più emozionanti del palinsesto anche il concerto di pianoforte in collaborazione con Steinway & Sons Milano previsto per il 9 luglio, che avrà come protagonista il giovane talento Francesco Cavestri il cui programma musicale "Souvenir di un bacio" include le colonne sonore di film famosi. Come ogni piazza italiana che si rispetti, anche quella di Portrait Milano farà da cornice a un chiosco dei gelati, firmato in questo caso da una storica azienda toscana, sinonimo di tradizione dal 1948: Sammontana, brand dalle forti radici familiari, profondamente legato all'immaginario collettivo nazionale, compagno d'estate di molti italiani. Il chiosco in piazza sarà aperto tutti i giorni dal primo pomeriggio fino alla sera. Gli fa eco il carretto dei gelati nella piazzetta di Via Sant'Andrea 10, perfetta per una pausa rinfrescante durante lo shopping nel Quadrilatero.