Diamanti, di Ozpetek già venduto all'estero in 40 paesi

L'ultima opera di Ferzan Ozpetek che ha incassato più di 15 milioni di euro in Italia e venduto in ben 40 nazioni, tra cui Spagna, Portogallo, Polonia e Giappone, sarà presentato al Barcelona-Sant Jordi International Film Festival. Il regista ha dichiarato di essere entusiasta di questo successo internazionale e non vede l'ora di incontrare il pubblico di tutti i paesi in cui il film verrà distribuito

Diamanti di Ferzan Ozpetek ha superato i 15 milioni di incasso in Italia e sta conquistando anche i mercati stranieri dove sono stati già chiusi accordi per la distribuzione internazionale, curata dalla stessa Vision Distribution, con quaranta paesi, tra cui: Spagna (A contracorriente), Portogallo (Outsider), Polonia (Bestfilm Co.), Giappone (Child film ), Taiwan (Swallow wings films) Svizzera (MFD), Lettonia-Lituania-Estonia (Bestfilm.eu), LATAM-Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela (CDI Films), Israele (New Cinema), Bulgaria (Beta film), Turchia (Depo films).

La trama del film

Un regista convoca le sue attrici preferite, quelle con cui ha lavorato e quelle che ha amato. Vuole fare un film sulle donne ma non svela molto: le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un’altra epoca, in un passato dove il rumore delle macchine da cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne, dove gli uomini hanno piccoli ruoli marginali e il cinema può essere raccontato da un altro punto di vista: quello del costume. Tra solitudini, passioni, ansie, mancanze strazianti e legami indissolubili, realtà e finzione si compenetrano, così come la vita delle attrici con quella dei personaggi, la competizione con la sorellanza, il visibile con l’invisibile.