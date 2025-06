La Prima Estate, il Giorno Uno del secondo weekend è "Club Friday"

10/22 Foto di Fabio Paleari

Alla consolle ecco il leggendario Mario Scalambrin, colonna portante dello storico Kama Kama. Una carriera, quella di Scalambrin, che inizia in Liguria nel 1992 quando viene ingaggiato come dj resident dal Covo di Finale Ligure. Scalambrin poco dopo viene notato dal Kama Kama di Camaiore, tempio e istituzione della musica house in Italia, e viene scelto come partner di consolle di Stefano D'Andrea con il quale formerà una coppia che farà la storia della house music in Italia