La voce graffiante dei Kaleo apre il cuore della Cavea

Alcuni fan sono saltati in piedi invitando gli altri a seguirli. In pochi secondi, quello che sembrava un live a metà si è trasformato in un vero concerto rock, tra sudore, spinte e urla di incitamento agli assoli del chitarrista ​​Rubin Pollock.

Sono bastati il riff di chitarra del singolo Break My Baby per far muovere la testa a tempo, il ritmo magnetico di Broken Bones per iniziare a battere le mani, ma il momento che ha trasformato la serata è stata la sesta traccia, Hey Gringo, accompagnata da un lungo assolo di armonica del compositore Thorleifur Davidsson, che da tempo accompagna la band e che è stato di fatto la seconda voce della serata.

I Kaleo si mettono a nudo con Vor í Vaglaskógi

Sul palco, il gruppo mostra sempre una sinergia unica e il pubblico riconosce le tracce nel giro di un accordo. Brividi per il range dinamico incredibile di JJ Julius Son, capace di passare dal falsetto dolce di All The Pretty Girls, al graffiante urlo di Skinny. Il completo bianco scelto per il live brillava sotto l’unico faro puntato su di lui, rendendo l’atmosfera avvolgente quando è arrivato il momento di Vor í Vaglaskógi, una canzone molto significativa per la band, la prima a raggiungere il successo in Islanda nel 2013. Scritta ed eseguita nella loro lingua madre, è stato il momento più emozionante del live, in cui il gruppo si è messo a nudo davanti a un pubblico che non è rimasto in silenzio, molti hanno mostrato di conoscere bene le parole della traccia ispirata dalla foresta islandese di Vagla.

JJ saluta Roma - “Una delle mie città preferite” - ricordando la performance dello scorso anno al Colosseo e, con la complicità dell’armonica e degli altri membri della band (Rubin Pollock alla chitarra, Daniel Kristjansson al basso e David Antonsson alla batteria), raccoglie tutta l’elettricità nell’aria in alcuni dei più grandi successi della storia del gruppo: Way Down We Go e No Good, canzone nominata ai Grammy, le più attese dal pubblico.