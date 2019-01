Un altro record messo a segno da Ariana Grande, questa volta a decretarlo è YouTube: il video di “7 rings”, nuovo singolo della popstar americana, ha avuto il miglior debutto del 2019 sulla celebre piattaforma. Sono i numeri a parlare: la clip, che ritrae Ariana e altre ragazze far festa in una villa di lusso, ha totalizzato 23.600.000 visualizzazioni in sole 24 ore dalla sua uscita.

Tutto sul nuovo singolo “7 rings”

“7 rings” è stato pubblicato venerdì 18 gennaio 2018 come terzo singolo estratto dal nuovo album di Ariana Grande, “Thank u, next”. La canzone è stata scritta e composta dalla stessa cantante, insieme a Kimberly Krysiuk, Njomza Vitia, Tayla Parx, Victoria Monét, Charles Anderson, Michael Foster e Tommy Brown (questi ultimi ne hanno firmato anche la produzione). Lo stile del brano si discosta un po’ dai suoi precedenti successi grazie al marcato avvicinamento ai terreni dell’hip hop. “7 rings” è una canzone ispirata a una simpatica vicenda realmente accaduta: la Grande fa riferimento all’acquisto di sette anelli, uno per lei e gli altri per le sue amiche, che ha fatto in un negozio di Tiffany. Dopo la separazione da Pete Davidson, Ariana è uscita con le amiche per fare un po’ di shopping e, complice anche lo champagne, ha fatto questi pazzi acquisti. Una volta tornata a casa, ha iniziato a scrivere la canzone: un vero e proprio inno all’importanza dell’amicizia e alla felicità che solo questo legame spesso è in grado di donare. “7 rings” contiene un campionamento di “My favorite things”, brano del 1959 scritto da Oscar Hammerstein II e Richard Rodgers presente nel musical “The sound of music”.

Il nuovo album “Thank u, next”

Manca davvero poco all’uscita di “Thank u, next”, nuovo album di Ariana Grande in uscita venerdì 8 febbraio 2019 per Republic Records. Il disco arriva a soli sei mesi di distanza dal precedente “Sweetener”, pubblicato il 17 agosto 2018. Gli ultimi anni sono stati molto difficili per Ariana Grande, dopo l’attentato di Manchester e la recente morte dell’ex fidanzato Mac Miller, la cantante si è dovuta prendere un po’ di tempo per elaborare i brutti momenti passati. Fortunatamente la musica l’ha aiutata ad affrontare questo periodo creando qualcosa di buono per esorcizzare il dolore. La Grande, sempre molto attiva sui social, ha recentemente svelato ai fan la tracklist completa di “Thank u, next”. Nell’album non saranno presenti featuring e ovviamente, tra le tracce che lo compongono, non mancheranno i singoli già lanciati come anticipazione: la title track, “Imagine” e “7 rings”. La popstar tornerà ad esibirsi live sui palchi di tutto il mondo a partire da marzo 2019. Il suo “Sweetener world tour” prenderà il via con le date negli Stati Uniti d’America e in Canada, per poi arrivare in Europa da agosto a ottobre 2019. Finora, questa è la prima tournée della cantante a non avere una tappa in Italia. Ariana Grande presenterà live le sue nuove canzoni, sia di “Sweetener” che del nuovo album “Thank u, next”, oltre ai suoi più grandi successi. Di seguito la tracklist completa del disco in uscita il prossimo 8 febbario, “Thank u, next”: