Miley Cyrus, il topless "fruttato" fa impazzire i fan

Miley Cyrus, classe 1992, è tra le artiste più discusse, seguite, amate e di successo al mondo. La cantante è riuscita ad allontanarsi dall’immagine iniziale dando vita a una nuova fase della vita in cui libertà di espressione e creatività musicale vanno di pari passo.

Miley Cyrus: la voglia di libertà

Nel 2013 l’album “Bangerz” porta Miley Cyrus (qui puoi trovare tutte le foto più sexy dell'artista) in cima alle classifiche di tutto il mondo dando vita a un fenomeno mediatico senza precedenti, il singolo “Wrecking Ball” diventa una delle canzoni di maggior successo dell’anno trasformando la ragazza nell’artista del momento.

Negli anni successivi Miley ha continuato a distribuire musica e organizzare show in cui ha potuto esprimere a pieno il suo pensiero su svariate tematiche fornendo un supporto alla causa in sostegno dell’aborto e a quella dei diritti civili.

Pochissimi giorni fa l’artista ha pubblicato il nuovo ep “She Is Coming” che insieme ai due lavori successivi andranno a formare il nuovo album “She Is Miley Cyrus”, la cui data di uscita non è ancora stata rivelata.

Il nuovo progetto della cantante è stato lanciato con il singolo “Mother’s Daughter”, un inno alla libertà e alla voglia di vita che ha subito fatto il pieno di consensi.

Miley Cyrus: gli scatti infuocati

Se dal punto di vista musicale l’artista non ha mai avuto timore di esporsi, per quanto riguarda i social il suo pensiero va di pari passo. Infatti a marzo Destiny Hope Cyrus, questo il suo nome all’anagrafe, ha infiammato i social pubblicando uno scatto in cui appare in topless, nelle scorse ore Miley ha postato una nuova foto che ha fatto il giro del web.

Nello scatto in questione l’artista appare in topless, coperta soltanto da due parti di arancia. Il post ha immediatamente diviso il pubblico: da un lato chi ritiene che lo scatto sia eccessivo fornendo un modello sbagliato per le donne, dall’altro chi invece supporta la voglia di espressione della ragazza che non teme di esporsi in virtù della propria libertà.