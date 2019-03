Miley Cyrus, la foto che infiamma i social

Una foto che ha letteralmente infiammato i social. Negli anni Miley Cyrus ci ha abituati a continue evoluzioni musicali e di look. La cantante è tra le artiste più discusse, di successo e ammirate nel mondo del pop, ogni sua dichiarazione, ogni foto e ogni uscita pubblica attira l’attenzione dei media.

Miley Cyrus, la foto che ha scatenato i social

Ieri pomeriggio Destiny Hope Cyrus, questo il nome all’anagrafe, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ha fatto subito il giro del web. Lo scatto ritrae la cantante completamente nuda mentre si gode il primo caldo primaverile indossando soltanto un cappello a quadretti gialli e arancioni. Il luogo in cui è stata scattata la foto non è stato reso noto, infatti l’artista ha preferito non indicare la localizzazione, l’unica cosa che possiamo intravedere è un paesaggio quasi desertico.

La ragazza è appoggiata su una sedia a sdraio bianca e mostra il tatuaggio che le copre una parte del fianco destro. Miley ha pubblicato la foto per annunciare ai fan l’imminente partenza dei numerosi festival estivi, tra i quali uno dei più attesi al mondo in cui si esibirà, ovvero Woodstock 50. Infatti, dal 16 al 18 agosto si terrà una manifestazione per ricordare i cinque decenni da uno degli eventi che hanno segnato maggiormente il secolo scorso, la cantante si esibirà sul palco nella giornata di venerdì 16 agosto.

Questa la didascalia presente sotto la foto: “La stagione dei festival è finalmente arrivata, sono queer e sono pronta per far festa! Forza, estate 2019!”.

Lo scatto ha subito ottenuto grandissimi consensi da parte del pubblico contando al momento oltre due milioni e mezzo di like e più di 14.000 commenti, numeri da capogiro ma non per lei che conta oltre 88 milioni di follower.

Miley Cyrus: una popstar da milioni di dischi

Nella sua carriera Miley Cyrus ha dato prova di grande talento misurandosi con differenti generi, infatti nonostante il filo comune sia sempre stato il pop, l’artista ha sperimentato nei suoi dischi sonorità diverse. Il suo ultimo singolo si intitola “Nothing Breaks Like A Heart” ed è un’esplosiva collaborazione con il geniale Mark Ronson; la canzone ha venduto migliaia di copie nel mondo, ad esempio nel Regno Unito il singolo è stato certificato con il disco d’oro per aver superato le 400.000 copie.

Grandissimo successo anche per i lavori precedenti, tra i quali spicca indubbiamente il disco “Bangerz”, trainato dalle hit mondiali “We Can’t Stop” e “Wrecking Ball”, quest’ultima ha venduto oltre cinque milioni di copie soltanto negli Stati Uniti.